تسريب مواصفات ايفون SE رخيص الثمن القادم

بعد ثلاثة إصدارات حققت مبيعات ضخمة، سوف تكشف ابل عن الجيل الرابع من سلسلة هواتف الايفون رخيصة الثمن iPhone SE وقد نُشرت عدة تسريبات له مؤخراً أعطتنا فكرة عما سيكون عليه هذا الإصدار.

التصميم مثل ايفون XR

عوضاً عن التشبث بالتصميم التقليدي لهواتف الايفون القديمة، سوف يعتمد الإصدار القادم من ايفون SE نفس التصميم الخاص بهاتف iPhone XR.

جدير بالذكر أن الإصدارات الحالية المتاحة من ايفون SE لها نفس التصميم والقالب الخاص بآيفون 8 مع زر Home المدمج به مستشعر بصمة الإصبع.

الجيل الرابع من ايفون SE القادم سوف يأتي في نفس قالب iPhone XR مع شاشة بقياس 6.1 إنش ونوتش أعلى الشاشة، وهذا سوف يستتبع بالضرورة إزالة زر Home والاعتماد على تقنية التعرف على الوجه Face ID.

تسريبات أخرى ذكرت أن ابل قد لا تعتمد على تقنية التعرف على الوجه Face ID وبدلاً من ذلك قد تقوم ابل بإضافة مستشعر البصمة في زر قفل الشاشة بالجانب كما فعلت سابقاً مع أجهزة ايباد اير وايباد ميني.

المواصفات الفنية

بالنسبة للمواصفات الداخلية، قد لا تختلف كثيراً عن الإصدار الحالي حيث المعالج كما هو A15 والذاكرة العشوائية بحجم 4 جيجابايت والسعة التخزينية تبدأ من 128 جيجابايت بدلاً من 64 جيجابايت مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

موعد الإطلاق

سيتم الإعلان عن هاتف ايفون 14 خلال النصف الأول من عام 2023 وإن لم يحدث ذلك سيكون علينا الانتظار لمدة عام كامل حتى الربع الأول من عام 2024.