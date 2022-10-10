لمستخدمي الفئة المتوسطة – شاومي تُعلن عن هاتف Xiaomi 12T بمواصفات مميزة!

خلال مؤتمر شاومي في برلين أمس أعلنت الشركة الصينية عن سلسلة Xiaomi 12T. السلسلة الجديدة تتألف من هاتفين ذكيين حتى الآن وهما Xiaomi 12T Pro والذي سنقوم بتغطيته في تقرير منفصل، وهاتف Xiaomi 12T وهو الطراز الأساسي في السلسلة.

بالتأكيد طراز Xiaomi 12T أقل من طراز “Pro” في بعض المواصفات، ومع ذلك فهو لا يزال يتمتع بمواصفات مُقنعة للغاية ومميزة. هذا هو الإطلاق الأولي للسلسلة، ومن المُقرر أن يتم إطلاق كلا الهاتفين على مستوى العالم. دعونا نرى ما يقدمه هاتف Xiaomi 12T لمستخدمي الفئة المتوسطة من خلال هذا التقرير.

تصميم هاتف Xiaomi 12T

من حيث تصميم الهاتف فهو يحتوي على شاشة مسطحة تمتاز بفتحة ثقب مركزية لاحتضان مستشعر كاميرا الصور الشخصية. حواف الهاتف نحيفة للغاية، والجانب الخلفي مصنوع من الزجاج.

الجزء العلوي من الجانب الخلفي يحتوي على ثلاث كاميرات، من بينهم كاميرا واحدة أكبر من الكاميرتين الأخريين، وهي بالتأكيد الكاميرا الرئيسية. كالمعتاد، جميع أزرار الهاتف المادية متواجدة على الجانب الأيمن.

تم تجهيز الهاتف بمعالج مميز من شركة ميديا تيك

يتم تشغيل هاتف Xiaomi 12T بواسطة معالج شركة ميديا تيك الجديد طراز Dimensity 8100-Ultra SoC وهو معالج بدقة تصنيع 5 نانوميتر قادر على تقديم أداء جيد جداً مع جميع الألعاب الحديثة وأثناء التعامل مع تعدد المهام.

يأتي الهاتف بخيارين مختلفين من التخزين: الخيار الأول يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، بينما الخيار الثاني يحتوي على سعة تخزين 256 جيجابايت. كلا الطرازين يحتويان على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة 8 جيجابايت نوعها LPDDR5.

شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض كريستال AMOLED قياس 6.67 إنش دقتها 2712×1220 بكسل بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة تدعم تقنية معدلات التحديث التكيفي للعمل بسرعة 30Hz و 60Hz و 90Hz و 120Hz.

تبلغ سرعة معدل التحديث اللمسي 480Hz ويصل معدل ذروة السطوع إلى 900 شمعة ضوئية. الشاشة داعمة لمرئيات +HDR10 وتم تدشين ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة.

الشاشة محمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 5 وهي نفس لوحة العرض المستخدمة مع طراز Xiaomi 12 Pro.

سرعة شحن 120 وات وشاحن مُرفق في علبة الشراء

يستمد هاتف Xiaomi 12T طاقته من بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم تقنية الشحن فائق السرعة HyperCharge بسرعة 120 وات. يُمكن شحن البطارية من 0 وإلى 100% خلال 19 دقيقة فقط.

جدير بالذكر أن الهاتف يأتي مُرفق بشاحن في علبة الشراء، وبطارية الهاتف تدعم تقنية Xiaomi AdaptiveCharge. يعمل الهاتف بواسطة واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 وتتعهد الشركة بتقديم 3 سنوات من الدعم البرمجي للسلسلة الجديدة، وما يصل إلى 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

يحتوي الهاتف على سماعات ستريو مزدوجة داعمة لتقنية Dolby Atmos وهنالك فتحتان لشرائح SIM من النوع Nano، ويدعم بلوتوث 5.3 وتقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل

استعانت شاومي بمستشعر ISOCELL HM6 من شركة سامسونج بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعوم بواسطة تقنية التثبيت البصري OIS.

هذا بجانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 بزاوية رؤية مجالها 120 درجة، وكاميرا ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4. الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

يبلغ قياس الهاتف 163.1×75.9×8.6 مم ويزن 202 جرام. هاتف Xiaomi 12T متوفر باللون الأسود والفضي والأزرق ويمتاز بظهر زجاجي مقاوم للتوهج. يبلغ سعر الهاتف 600 يورو.