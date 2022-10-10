شاهد عروض CAD المُسربة لهاتف جالكسي S23 ألترا!

خلال الأسبوع الماضي تم رصد بعض الصور لكل من هاتف جالكسي S23 وجالكسي S23 Plus المستندة على عروض CAD وقد أصبح لدينا فكرة شبة جزئية عما ستبدو عليه كلا الهاتفين على أرض الواقع.

اليوم، يحدث الشيء نفسه مع هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا حيث تعاون كل من موقع OnLeaks مع المُصمم الشهير SmartPrix من أجل تصميم مجموعة من عروض CAD للهاتف المستندة على التسريبات التي تداولتها جميع المواقع التقنية على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

هذه هي النظرة الأولى على هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا

في حين أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 Plus متشابهان إلى حد كبير من أسلافهما، إلا أننا لاحظنا أن تصميم الكاميرا الخلفية سيكون مختلف بعض الشيء.

أما بالنسبة لهاتف سامسونج جالكسي S23 Ultra فهو بمثابة صورة طبق الأصل من هاتف سامسونج جالكسي S22 Ultra سواء من حيث تصميم الجانب الأمامي أو تصميم الجانب الخلفي.

من خلال هذه العروض يتضح لنا أن الهاتف الرائد التالي يحتفظ بنفس الحواف العلوية والسفلية المسطحة، في حين أن الجوانب اليمنى واليسرى منحنية بشكل واضح.

تصميم الكاميرا الخلفية متشابه تماماً مع تصميم الكاميرا على الهاتف السابق، حتى طريقة محاذاة الكاميرات متماثلة تماماً. بالإضافة إلى ذلك فإن الحجم الكلي للهاتف هو نفسه.

زعم المصدر أن قياسات هاتف جالكسي S23 Ultra تبلغ 163.4×78.1×8.8 مم وإذا ما حاولنا مقارنة هذه الأبعاد مع هاتف جالكسي S22 Ultra فسنجد أن الهاتف الأخير يأتي بقياسات 163.3×77.9×8.9، مما يعني أن أبعاد وقياسات الهاتفين متماثلة إلى حد كبير.

يُقال أن هاتف جالكسي S23 Ultra سوف يمتاز بأنحف الحواف التي تم رؤيتها على أي هاتف جالكسي S من قبل. ولكن من حيث المواصفات الفنية، من المتوقع أن يقدم الهاتف بعض التحسينات الرئيسية من حيث ذروة السطوع ودقة الألوان وانعكاس الشاشة وأداء HDR. وهذا هو ما أكد عليه المصدر في تسريبه. لذا، باختصار شديد، من المتوقع أن نحصل على شاشة عرض أفضل.

سيتم وضع الأزرار المادية للهاتف على الجانب الأيمن، وهذا يشتمل على زري رفع وخفض الصوت وزر الطاقة. في الجانب السفلي سنجد منفذ USB Type-C من أجل الشحن مع درج شرائح SIM.

الجانب الأيمن يحتوي على فتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية، تماماً مثلما رأينا على هاتف جالكسي S22 Ultra. وسيكون الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج.