هاتف ايفون 5c يتوقف عن تلقي الدعم كلياً من ابل

هل تتذكر هاتف iPhone 5c ؟ هذا الايفون البلاستيكي ذو الألوان المميزة الذي كشفت عنه ابل بالتوازي مع هاتف iPhone 5s قبل سنوات! يبدو أن دورة المنتج في الأسواق وصلت للنهاية إذ ستضيفه ابل إلى قائمة الأجهزة القديمة لديها.

قائمة الأجهزة القديمة Obsolete هي الأجهزة التي مضى على إطلاقها في الأسواق أكثر من 7 سنوات، ولا تتلقى أي شكل من اشكال الدعم من ابل سواء من خلال التحديثات لنظام التشغيل أو توفير قطع غيار الصيانة.

جدير بالذكر أنه تم إضافة هاتف ايفون 5c لقائمة الأجهزة العتيقة Vintage لدى ابل نهاية عام 2020 استعداداً لإيقاف الدعم نهائياً عنه.

الآن وبعد عامين، يضاف الجهاز إلى قائمة الأجهزة القديمة Obsolete وتتخلى ابل عن الهاتف بالكامل سواء بالتحديثات أو الصيانة.

إذا كانت هناك أية صيانات تود إجرائها على الهاتف، يمكنك فقط الذهاب إلى مراكز الصيانة المستقلة الغير تابعة لآبل. الذهاب إلى متاجر ابل او وكلائها المعتمدين لن يكون مفيداً الآن إذ لم يعد لديهم قطع غيار للجهاز.

مراكز الصيانة المستقلة تقدم خدمات الصيانة لأجهزة ابل القديمة مع الاعتماد على قطع غيار من أجهزة أخرى مماثلة تالفة أو قطع غيار غير أصلية، وفي كلتا الحالتين فأنت تجرى الامر على المسئولية الشخصية.

لا يزال الكثير من المستخدمين يعتمدون على هذا الجهاز إما كجهاز رئيسي لهم أو جهاز ثانوي يحتوي على شريحة إضافية للمكالمات الخاصة بالعمل أو الدراسة مثلاً.

يعتبر هاتف ايفون 5c هو هاتف ايقوني في تاريخ سلسلة الايفون فهو أول ايفون تطلقه ابل بسعر أقل نسبياً لاستهداف المزيد من العملاء مع تصميم بلاستيكي وألوان متعددة، وإن كان البعض يعتبره غير ذلك إذ كان يُباع وقتها بسعر يبدأ من 550 دولار أمريكي.

هاتف ايفون 5C تم إطلاقه في الأسواق عام 2013 بنفس مواصفات ايفون 5 مع شاشة صغيرة بقياس 4 إنش ومعالج Apple A6 وذاكرة عشوائية 1 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 8 جيجابايت. آخر تحديث صدر لهاتف iPhone 5c هو iOS 10.3.3 قبل أكثر من 5 سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يصدر للهاتف أية تحديثات أخرى.

لاحقاً لم تطلق منه ابل أية إصدارات أخرى مماثلة وأنتجت عوضاً عن ذلك خط iPhone SE الأقل ثمناً والأرقى في التصميم والمواصفات وصدرت منه 3 إصدارات أخرها ايفون SE إصدار 2022.