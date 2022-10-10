هاتف شاومي 13 برو قادم لهز عرش هواتف الأندرويد المنافسة بمواصفاته المتطورة!

يبدو أن سلسلة هواتف شاومي 13 ستكون هواتف قوية للغاية وتحديداً طراز شاومي 13 برو. تم اعتماد الهاتف من قِبل هيئة التنظيم التجارية الصينية 3C والتي أكدت على أن هاتف شاومي 13 برو سيدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 12 وات.

بناءً على ما نعرفه، هاتف شاومي 13 برو سيكون هاتف ثوري

يبدو أن هاتف شاومي 13 برو سيكون هاتف ثوري بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تخطط الشركة الصينية لاستخدام مستشعر كاميرا بحجم 1 إنش مع الهاتف، والذي تم استخدامه مع هاتف شاومي 12 إس ألترا التي قررت الشركة أن يكون حصري لموطنها الرئيسي فقط.

ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم تجهيز الهاتف الأساسي بالسلسلة “Xiaomi 13” بنفس مستشعر الكاميرا أم لا. على كل حال، هذا هو أول مستشعر تصوير بحجم 1 إنش مُصمم خصيصاً للهواتف الذكية، وبناءً على مراجعات هاتف شاومي 12 إس ألترا، يبدو أنه يقوم بعمل رائع فعلياً.

بعيداً عن قدرات التصوير الفوتوغرافي، سيحتوي الهاتف على معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC. في الواقع، من المحتمل أن يكون هاتف شاومي 13 برو هو أول هاتف في العالم يتم شحنه بهذا المعالج.

جميع مستخدمي الأندرويد يعلقون آمالهم على معالج كوالكم التالي، وغني عن القول، من المؤكد أنه سيكون معالج قوي جداً على صعيد مستوى الأداء وكفاءة الطاقة ودرجات الحرارة.

أيضاً على الأرجح سيتم تجهيز الهاتف بنظام صوت ستريو وسيتم ضبطه بواسطة Harman Kardon، جنباً إلى جنب مع ذاكرة عشوائية ضخمة عالية السرعة وذاكرة تخزين فائقة الأداء.

يتساءل البعض عما إذا كانت شركة شاومي سوف تستخدم ذاكرة LPDDR5 وتخزين UFS 4.0 مع الهاتف أم إنها ستكتفي بمواصفات أخرى. ولكن لدينا أمل كبير أن تستخدم الشركة ذاكرة LPDDR5 ولكن من المحتمل أن تكتفي بذاكرة تخزين UFS 3.1, نتمنى الا تبخل شاومي بأفضل المواصفات المتطورة التي يمكنها استخدامها مع هاتف شاومي 13 برو.

علاوة على ذلك، سيتم تجهيز الهاتف بأحدث إصدار من واجهة MIUI المخصصة والمستندة على نظام أندرويد 13. في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات كافية حول سعة البطارية التي ستأتي بها هواتف السلسلة الجديدة.

ولكن من الوارد جداً أن تستخدم الشركة لوحة عرض E6 AMOLED الجديدة من شركة سامسونج، مع دقة عرض +QHD ومعدل تحديث بسرعة 120Hz وبالتأكيد ستكون داعمة لتقنية LTPO من أجل توفير معدلات تحديث ديناميكية.

أخيراً وليس آخراً، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هواتف شاومي 13 قبل نهاية العام الجاري في الصين، ولكن سيكون مُقرر لها الوصول إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام المقبل.