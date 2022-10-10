إطلاق تحديث iOS 16.0.3 لإصلاح عدة مشكلات في الايفون

كما كان متوقعاً قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 16.0.3 لهواتف الايفون لإصلاح عدة مشاكل بها وبالأخص هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو.

يأتي تحديث iOS 16.0.3 بعد تحديثين آخرين أطلقتهما ابل لاستهداف المشاكل التي تم رصدها بعد التحديث إلى iOS 16 الجديد وكذلك مع إطلاق هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو.

لا يختلف تحديث iOS 16.0.3 عما سبقه من تحديثات تلت إطلاق iOS 16 فهو أيضاً يستهدف إصلاح مشكلات وأخطاء ظهرت وتم رصدها خلال الأيام الماضية.

لا يقتصر تحديث iOS 16 على هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو بل هو متاح لكل هواتف الايفون التي تعمل بتحديث iOS 16.

حل مشكلة تأخر المكالمات والإشعارات أو عدم ظهورها على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

حل مشكلة انخفاض صوت الميكروفون أثناء تشغيل خدمة CarPlay في السيارة على هواتف ايفون 14.

حل مشكلة بطء تشغيل الكاميرا أو بطء التبديل بين أوضاع التصوير المختلفة على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

حل مشكلة انهيار تطبيق البريد بعد استلام رسائل بريدية مشوهة.

تحديث iOS 16.0.3 يبلغ حجمه أقل من 300 ميجابايت، ويمكن تحميله بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software updates لتنزيل التحديث وتثبيته ثم إعادة تشغيل الايفون.

سبق هذا التحديث، تحديث iOS 16.0.2 والذي تم إطلاقه نهاية شهر سبتمبر الماضي لإصلاح مشاكل كان معظمها في هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو أيضاً.