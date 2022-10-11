تحديث جديد لسلسلة جالكسي S22 من أجل تحسين التصوير في وضع Hyperlapse

يبدو أن شركة سامسونج تستعد من أجل طرح ميزة كاميرا جديدة مثيرة للاهتمام من أجل مستخدمي هواتف سلسلة جالكسي S22 حيث ألمح أحدي مشرفي مجتمع منتديات سامسونج كوريا إلى أن وضع التصوير الاحترافي قد يحتوي على قدرات تصوير متقدمة أثناء تسجيل مقطع فيديو في وضع Hyperlapse.

تم اكتشاف الميزة لأول مرة بواسطة TheGoAndroid والذي اقترح احتمالية وجود هذه الميزة على هاتف جالكسي S22 Ultra. أشار المستخدم أن وضع Hyperlapse لا يتيح للمستخدم حتى الآن التحكم اليدوي في قدرات التصوير، مثل سرعة الغالق أو مستوى حساسية ISO أو نسب توازن اللون الأبيض.

من المعروف أن وضع تصوير Hyperlapse هو وضع تصوير تلقائي، وبهذا الشكل، فهو لا يسمح للمصورين المحترفين بتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من قدرات الكاميرا على الهاتف أثناء تسجيل مقاطع الفيديو.

بعد وقت قصير من نشر الاقتراح، استجاب أحدي مشرفي مجتمع منتديات سامسونج وقال أنه سوف ينقل هذه الاقتراح إلى الإدارة المعنية. وفوراً، جاء الرد من أحدي المشرفين الآخرين الذين أكدوا على أن فريق الكاميرا بشركة سامسونج يعملون بالفعل على الميزة المقترحة من أجل هواتف جالكسي S22.

إذا سارت الأمور على ما يرام، على هذا النحو، من المتوقع أن يحصل وضع تصوير Hyperlapse على عناصر تحكم احترافية على سلسلة جالكسي S22، وليس سلسلة جالكسي S22 فقط، بل على جميع هواتف سامسونج جالكسي المدعومة بوضع التصوير هذا.

الجدير بذكره أن هذه هي ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها مشرفي مجتمع منتديات سامسونج بطلب هذه الميزة. قبل عدة أشهر، رد أحد المسؤولين على منتدى سامسونج كوريا وقال في تعليقه: “سوف نخبركم بالأخبار السارة لاحقاً”. مما يعني أن الشركة على علم كامل بأهمية الميزة ومن المحتمل أن تكون الميزة قيد التطوير بالفعل.

الأمر المُسلم به هو أن سلسلة جالكسي S22 تعتبر من أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي. وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، طرحت الشركة العديد من التحديثات التي من لعبت دوراً أساسياً في تحسين قدرات الكاميرا على جميع هواتف السلسلة.

من أفضل الميزات التي تتمتع بها هواتف جالكسي S22 تتمثل في وجود تطبيق ExpertRAW والذي يشتمل على عدد كبير من الميزات الاحترافية اللازمة لهواة التصوير والتي لا تتواجد في تطبيق الكاميرا الافتراضي.

تطبيق ExpertRAW يتيح لك التحكم بطُرق مختلفة ومتعددة في قدرات التصوير من أجل الوصول إلى المستوى الاحترافي أثناء التقاط الصور.

ولكن بناءً على الأخبار الجديدة السارة، يبدو أن هناك المزيد من الميزات الجديدة القادمة خلال وقت قريب. وإذا سارت الأمور مثلما نتوقع، فمن المحتمل أن يحصل وضع تصوير Hyperlapse على عناصر التحكم الاحترافية بشكل يدوي مما تجعل المستخدم غير مُضطر على استخدام تطبيق ExpertRAW.