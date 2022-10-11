واتس اب يختبر إضافة أكثر من 1000 عضو إلى المجموعات

واحدة من أهم المزايا الشهيرة في تطبيق واتس اب هي ميزة المجموعات Whatsapp Groups لكنها تفتقد إلى بعض الأمور المهمة مثل محدودية عدد الأعضاء التي يمكنهم إضافتهم في مجموعة واحدة.

واتس اب حتى أكثر من 1000 عضو في المجموعة

الآن يختبر واتس اب إمكانية إنشاء المجموعات وإضافة حتى 1024 عضواً في المجموعة الواحدة وهو ضعف العدد المتاح حالياً.

سابقاً كان التطبيق يتيح إمكانية إنشاء المجموعات وإضافة حتى 256 عضواً في المجموعة الواحدة كحد أقصى، ثم حالياً ومنذ فترة قصيرة زاد الحد الأقصى إلى 512 عضواً، والآن تبدو المجموعات متجهة إلى عدد أكبر.

يتم حالياً اختبار إضافة أعداد أكبر إلى المجموعات على النسخة التجريبية Beta من التطبيق على الايفون والأندرويد.

مجموعات تيليجرام أم واتس اب؟

يحاول تطبيق واتس اب تطوير خاصية المجموعات بين الحين والآخر بإضافة خيارات أكثر مثل رفع الحد الأقصى للمستخدمين في المجموعة الواحدة.

لكن من نواحٍ كثيرة، تبدو مجموعات تيليجرام أفضل إذ تتيح إضافة أعداد أكبر للمجموعة الواحدة تصل إلى 200 ألف مستخدم، مع خاصية التعليقات والردود والوسوم وتثبيت الرسائل وغير ذلك.

خلال الآونة الأخيرة، أضاف واتس اب العديد من المزايا المهمة للمجموعات مثل خاصية التفاعلات Reactions وزيادة حجم الملفات التي يمكن مشاركتها حتى 2 جيجابايت، وعموماً فإن أي إضافة جديدة سيكون مرحباً بها سواء في المحادثات الفردية أو المجموعات أو أي إضافة من شأنها تحسين تجربة استخدام التطبيق بشكل عام.