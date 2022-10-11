ما هي سعة البطارية في ايفون 14 و ايفون 14 برو؟ هذا ما نعرفه!

لسبب ما غير معلوم لا تقوم ابل بالكشف عن سعة البطارية في هواتف الايفون سواء على موقعها الرسمي أو في المؤتمرات الصحفية التي تعقدها، لكننا عرفنا سعة البطارية في هواتف ايفون 14 و ايفون 14 برو الجديدة وسوف نشاركها معكم إن كنتم تودون معرفتها.

سعة البطارية في ايفون 14 / بلس / برو / برو ماكس

الإصداران الأساسيان من سلسلة ايفون 14 هما iPhone 14 و iPhone 14 Plus بشاشة 6.1 و 6.7 إنش، أما الإصداران الأرقى فهما iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بشاشة 6.1 و 6.7 إنش أيضاً لكل منهما.

بخصوص سعة البطارية في إصدارات ايفون 14 المختلفة فهي كالآتي:

ايفون 14: سعة البطارية 3,279 ملي أمبير.

ايفون 14 بلس: سعة البطارية 4,325 ملي أمبير.

ايفون 14 برو: سعة البطارية 3,200 ملي أمبير.

ايفون 14 برو ماكس: سعة البطارية 4,323 ملي أمبير.

للمقارنة، فإن سعة البطارية في الإصدارات السابقة من ايفون 13 هي كالآتي: (ايفون 13 ميني: 2,406 ملي أمبير، ايفون 13: 3,227 ملي أمبير، ايفون 13 برو: 3,095 ملي أمبير، ايفون 13 برو ماكس: 4,352 ملي أمبير).

بشكل عام إن كنت تود الحصول على أطول عمر للبطارية في هواتف ايفون 14 فعليك الاختيار بين ايفون 14 بلس أو ايفون 14 برو ماكس، ﻷن هذان الإصداران يقدمان أطول عمر للبطارية ويدعم ذلك الأرقام المذكورة آنفاً.

ماذا تعني سعة البطارية أصلاً؟

تشير سعة البطارية ببساطة إلى مقدار الشحن المخزن بواسطة البطارية ويقاس بوحدة (أمبير ساعة) ويتم تحديدها من خلال كمية المادة النشطة في البطارية التي يتم شحنها وتفريغها، ومنطقياً كلما زادت سعة البطارية كلما زاد عمر البطارية والمدة التي تقضيها في إمداد الهاتف بالشحن قبل أن ينفذ شحنها.

لا يعتمد عمر البطارية في النهاية على سعتها فقط، هناك عوامل أخرى تتحكم في عمر البطارية مثل استهلاك المعالج والمكونات الأخرى للطاقة وكذلك سلوك نظام التشغيل في إدارة الطاقة وأمور أخرى، لذا لا تقارن أرقام سعة البطارية في الايفون مع غيرها والأصح مقارنة عمر البطارية الفعلي مع الاستخدام اليومي.

مقالات ذات صلة: عمر البطارية وسرعة الشحن في ايفون 14 برو ماكس