يُمكنك شراء هواتف جوجل بيكسل 7 إذا كنت تعيش في أي من هذه الدول!

أعلنت جوجل بالأمس عن كل من بيكسل 7 و بيكسل 7 برو، بالإضافة إلى ساعة بيكسل وتش. افتتحت الشركة عملية الطلب المُسبق للأجهزة ابتداءً من الأمس، الموافق 6 أكتوبر. وهذه الأجهزة ستكون متاحة للشراء في 17 دولة.

ركزت جوجل على عدد من الأسواق الرئيسية مع إطلاق هواتف بيكسل 6، ولكنها قررت توسيع نطاق الإطلاق ليشمل خمسة دول أخرى.

هذا يعني أن هواتف جوجل بيكسل 7 ستكون متوفرة على نطاق أوسع مقارنة بجميع هواتف الشركة الأخرى. إحدى أهم الأسواق التي ضمتها الشركة هي الهند.

ولكن بالرغم من ذلك، فللأسف الشديد، لا يزال هناك قائمة كبيرة من البلدان التي غابت عن الصورة، ولا نعلم لماذا جوجل تستمر في استبعاد العديد من الدول، ومن بينها أغلب بلدان الشرق الأوسط.

وبالتالي، حتى وإن كنت تشعر أن هاتف جوجل بيكسل 7 / بيكسل 7 برو هو الهاتف الذي يستحق الترقية، فمن المؤسف أن تكتشف أنه لن يكون متاحاً لدى متاجر البيع بالتجزئة في بلدك.

كما ذكرنا منذ قليل، أهم إضافة في قائمة الدول المدعومة بالإطلاق هي الهند إذ قررت الشركة أن تطلق هواتف الجيل الجديد في الهند بعد غياب دام لمدة ثلاث سنوات منذ إطلاق هواتف بيكسل 4.

بالإضافة إلى الهند، فلقد تم ضم كل من النرويج والسويد وهولندا والدنمارك إلى القائمة. ومع ذلك، من المتوقع ألا تتوافر جميع ألوان الهواتف إلا في بلدان محددة.

خلال العام الماضي أطلقت جوجل هواتف بيكسل 6 في 9 دول فقط، ثم أضافت ثلاث دول أخرى إلى القائمة في الأشهر اللاحقة. ولكن بالنسبة لهواتف جوجل بيكسل 7، فهي ستكون متوفرة في 17 دولة خلال الإطلاق، وهذه هي الدول السبعة عشر بالتفصيل:

أستراليا

كندا

الدنمارك

فرنسا

ألمانيا

إيطاليا

الهند

اليابان

النرويج

جمهورية ايرلندا

سنغافورة

إسبانيا

السويد

تايوان

هولندا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة

كما ترون بأنفسكم، كالمعتاد، تغيب دول وبلدان الشرق الأوسط عن قائمة الدول المدعومة أثناء إطلاق أجهزة جوجل الجديدة. هذا لا يعني بالضرورة أنك لن تتمكن من شراء الهاتف، ولكن ينبغي أن تنتظر عدة شهور قبل أن يظهر على أرفف متاجر البيع بالتجزئة في بلدك.

هاتف جوجل بيكسل 7 متوفر باللون الأسود والثلجي ولون عشب الليمون، ولكن طراز بيكسل 7 برو متوفر بلون واحد حصري باسم Hazel.

الهدايا والمُكافآت

إذا كنت تعيش في فرنسا وقررت شراء هاتف بيكسل 7 برو فسوف خلال فترة الطلب المُسبق فسوف تحصل على ساعة بيكسل وتش مجاناً.

أما إذا قررت شراء هاتف بيكسل 7 فسوف تحصل على الساعة بسعر مُخفض أو ستحصل على سماعة بيكسل بودز مجاناً. الأمر ذاته متاح لكل من مستخدمي الولايات المتحدة وألمانيا.

من المُقرر أن يتم شحن الهاتف إلى الدول المدعومة يوم 13 أكتوبر القادم، ولكن قد تختلف تواريخ الشحن باختلاف الدولة. معظم الدول ستحصل على الأجهزة الجديدة من يوم 13 وحتى 17 أكتوبر.