أخيراً – سامسونج تُطلق تطبيق ExpertRAW لهذه الهواتف!

لدينا أخبار جيدة لكل من مالكي هواتف سامسونج جالكسي S20 Ultra وسامسونج جالكسي Note 20 Ultra وسامسونج جالكسي Z Fold 2 حيث أصدرت الشركة للهواتف الثلاثة تطبيق الكاميرا الاحترافي ExpertRAW.

أعلنت الشركة مؤخراً على منتدياتها بكوريا الجنوبية بأن تطبيق الكاميرا الجديد سيكون متاحاً للتنزيل من متجر Galaxy Store خلال وقت قريب. يمكنك التأكد بنفسك مما إذا كان التطبيق أصبح متاح لهاتفك من خلال هذا الرابط.

سامسونج تُطلق تطبيق ExpertRAW لهذه الهواتف

بالنسبة لمن لا يعلم، فإن تطبيق ExpertRAW هو تطبيق كاميرا احترافي من تطوير شركة سامسونج والذي تم تصميمه خصيصاً لهواتف الشركة الرائدة.

للأسف هذا التطبيق يستهدف أجهزة الشركة من الفئة العليا فقط، مثل سلسلة Flip القابلة للطي وطُرز الهواتف الرئيسية وطُرز Plus وهواتف جالكسي Note نظراً لأن هذه الأجهزة هي الوحيدة التي تحتوي على هاردوير وكاميرات يُمكنها الاستفادة من التطبيق.

حصل هاتف جالكسي S21 Ultra على التطبيق في شهر نوفمبر من عام 2021. ومنذ ذلك الحين، بدأت الشركة الكورية في طرح التطبيق إلى عدد أكبر من هواتفها الذكية المؤهلة.

حصل كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plua وجالكسي S22 Ultra وجالكسي Z Fold 3 وجالكسي Z Fold 4 بالإضافة إلى ثلاثة هواتف أخرى تم دعمها مؤخراً، على التطبيق.

ومع ذلك، نظراً لأن جميع الهواتف السابق ذكرها تحتوي على مستشعرات كاميرا ومعالجات تصوير مختلفة عن بعضها البعض، فمن المتوقع أن يختلف أداء تطبيق ExpertRaw على هذه الهواتف.

أشار أحد المُشرفين على منتدى موقع سامسونج أن هواتف مثل جالكسي S20 Ultra وجالكسي Note 20 Ultra وجالكسي Z Fold 2 قد لا تستفيد من التطبيق بنفس قدر الاستفادة التي يمكن تحقيقها على هواتف الشركة الرائدة الحديثة.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الوصول إلى العديد من ميزات الكاميرا الجديدة باستخدام هذا التطبيق. تطبيق ExpertRAW يتطلب أجهزة متطورة ويتيح إمكانيات مذهلة غير متوفرة في تطبيق الكاميرا الافتراضي على هواتف سامسونج جالكسي.

من أهم ميزاته البارزة هي إتاحة التحكم الدقيقة في سرعة الغالق ومستوى التعريض ومستوى حساسية ISO وتوازن اللون الأبيض والمزيد غير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك فهو يتيح القدرة على الاحتفاظ بالصور بتنسيق RAW من أجل تسهيل عملية تطبيق التأثيرات لاحقاً. ومع ذلك، إذا كنت تريد توفير مساحة كبيرة على ذاكرة التخزين، فلا يزال بإمكانك حفظ الصور بتنسيق JPEG.