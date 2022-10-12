تسريبات – هذه خطة ابل للخروج من الصين!

بين الحين والآخر يتم تداول الأخبار حول نية ابل الخروج من السوق الصيني كمركز رئيسي لتصنيع منتجاتها، والآن لدينا تسريبات تم نشرها حول بخصوص خطة ابل لتقليل الاعتماد على الصين في إنتاج أجهزتها.

هذه الخطة مصدرها المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المهتم بشئون ابل والتي عادةً ما تصدق توقعاته بخصوص ابل ومنتجاتها.

وفقاً للمحللMing-Chi Kuo فإن ابل سوف تقلل من حصص الصين في إنتاج أجهزتها عبر تعديل ما يُعرف بـ “استراتيجية إدارة سلاسل الإمداد”.

خطة ابل للخروج من الصين

أبرز معالم التغيير في استراتيجية ابل ستكون نقل إنتاج المزيد من هواتف الايفون إلى الهند، وكذلك نقل إنتاج المزيد من أجهزة ماك بوك إلى تايلاند.

هذه الخطة سوف تستغرق أعواماً لتنفيذها، لكن Kuo يشير إلى أن السوق الأمريكي، حيث التواجد الأكبر لآبل، سوف يتم تزويده بالكامل بمنتجات من ابل صُنعت خارج الصين في غضون من 3 إلى 5 سنوات.

وفقًا لخطة ابل، سوف تتعاون شركتي Tata Group الهندية مع مصانع بيجاترون و ويسترون في المستقبل لتطوير أعمال تجميع الايفون في الهند. حالياً أكثر من 80 ٪ من أجهزة الايفون المصنوعة في الهند تتم بواسطة مصانع فوكسكون وبغرض تلبية الإنتاج المحلي بشكل أساسي.

هذا التعاون سوف يمكن السوق الهندي من إنتاج المزيد من هواتف الايفون للتصدير للسوق العالمي على حساب نسبة الهواتف المنتجة في الصين.

أما بخصوص أجهزة ماك بوك، فتخطط ابل أن يكون مركز الإنتاج في المستقبل خارج الصين دولة تايلاند. حالياً، يتم تجميع جميع أجهزة ماك بوك من المصانع الموجودة في الصين.

على المدى المتوسط ​​(أي في غضون 3-5 سنوات)، يمكن أن بكون سوق الولايات المتحدة على الأقل (والذي يمثل نسبة 25-30٪ + من الشحنات العالمية) مزوداً بالكامل بأجهزة ماك بوك من خارج الصين.

الهدف النهائي

تهدف ابل في النهاية من خلال هذه الخطة إلى جعل الأسواق العالمية معتمدة على مراكز إنتاج خارج الصين، بينما يتجه الإنتاج في الصين من منتجاتها إلى السوق المحلي فقط.



هذا تحسباً وتحاشياً لأي مشكلة سياسية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد تؤثر على أعمالها.