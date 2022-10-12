تابلت سامسونج جالكسي Tab A8 يتلقى تحديث One UI 4.1 في الخارج!

بعد صبر دام طويلاً، بدأ تابلت سامسونج ميسور التكلفة في تلقي تحديث Android 12. تابلت جالكسي Tab A8 هو حاسوب لوحي اقتصادي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من العام الماضي.

حالياً يتلقى سامسونج جالكسي Tab A8 تحديث One UI 4.1 المستند على نظام أندرويد 12 في جميع أنحاء أوروبا، ومن المتوقع أن يشق التحديث طريقه إلى الولايات المتحدة وبقية المناطق الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي تحديث One UI 4.1 المستند على نظام أندرويد برقم إصدار X205XXU1BVI6 في أوروبا، وبجانب التحديث البرمجي الرئيسي، يحصل تابلت جالكسي Tab A8 على التصحيح الأمني لشهر أكتوبر.

ولكن بالعودة إلى التحديث البرمجي الرئيسي، فلقد رأينا اهتمام سامسونج بتحسين واجهة المستخدم من خلال تدشين العديد من الميزات الجديدة وبعض التغييرات من أجل تحسين تجربة المستخدم على أجهزة الشركة اللوحية.

تابلت سامسونج جالكسي Tab A8 يتلقى تحديث One UI 4.1

ضمن أبرز وأهم الميزات الجديدة هي ميزة Color Platte التي أتاحت إمكانية تخصيص عناصر واجهة المستخدم بألوان فريدة بناءً على ألوان الخلفية الرئيسية التي يستخدمها المستخدم.

أيضاً حصل قسم الأمان والخصوصية على عدد هائل من التحسينات، حيث أصبح من السهل تحديد جميع أذونات التطبيق من مكان واحد، مما يجعل من عملية إدارة الأذونات أسهل مما كانت عليه في السابق.

إذا حاول أي تطبيق استخدام خدمات الهاتف الحساسة مثل الميكروفون أو الكاميرا ستحصل أعلى الشاشة على تنبيه يستعرض مؤشرات الخدمات التي يستخدمها التطبيق في ذلك الوقت تحديداً.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل واجهة One UI 4.1 على تجنب مشاركة موقعك الجغرافي بدقة مع التطبيقات التي لا تحتاج إلى هذه الصلاحية. بدلاً من ذلك يمكنك مشاركة الموقع التقريبي فقط لأداء المهمة.

وإذا حاول المستخدم نسخ أي من معلوماته الشخصية الحساسة مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان إلى الحافظة، فسوف يحصل على تنبيه إذا حاول أي تطبيق استخدام هذه المعلومات.

التحديث الجديد يجلب أيضاً العديد من عناصر واجهة المستخدم الجديدة لكل من شاشة الجهاز الرئيسية وشاشة القفل. إذ أصبح من الممكن التحكم في الموسيقى أو بدء التسجيلات الصوتية أو الاطلاع على أحداث التقويم دون أن تكون مُضطر على فتح التابلت.

أيضاً تطبيق الكاميرا سوف يظهر مستوى التكبير إذا ما حاولت التقاط لقطات مُقربة. وعند تسجيل مقاطع فيديو، فسيتم بدء التسجيل مباشرةً بمجرد النقر فوق زر التسجيل دون أي تأخير زمني – سابقاً كانت عملية التسجيل لا تتم إلا بعد إزالة إصبعك من فوق زر بدء التسجيل.

أيضاً حصلت العديد من تطبيقات سامسونج الافتراضية على عدد من التحسينات، وهذا يشتمل على كل من تطبيق متصفح سامسونج ولوحة مفاتيح سامسونج والمعرض والتقويم والمزيد من التطبيقات الأخرى.

اشتمل التحديث أيضاً على الوضع المُظلم المُحسن ولوحة الإشعارات المُحسنة والتحكم الأسهل في مستوى السطوع وعدد أكبر من ميزات إمكانية الوصول الجديدة والعناية المُحسنة بالجهاز وميزات التحرير الجديدة.

جميع الميزات السابق ذكرها من أبرز ميزات واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ومن المتوقع أن تحصل عليها بالكامل على جهازك في غضون أسابيع قليلة.