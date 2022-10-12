خدمة ابل Music الآن متوفرة على أجهزة Xbox

إذا كنت مشتركاً في خدمة ابل للموسيقى Apple Music وتمتلك جهاز مايكروسوفت Xbox الشهير للألعاب، فسوف يمكنك الاستمتاع بهما معاً إذ قامت ابل بإطلاق خدمة الموسيقى Apple Music على الإكس بوكس Xbox.

الآن سوف يمكنك الاستمتاع بالألعاب على الإكس بوكس بينما تستمع للموسيقى على خدمة ابل Music. صحيح أن بعض الألعاب تحتوي على مؤثرات صوتية وموسيقى مذهلة لكن البعض الآخر ليس كذلك ولهذا تبرز أهمية وجود منصة موسيقى مثل خدمة ابل للموسيقى.

يمكنك تحميل تطبيق Apple Music من متجر التطبيقات الخاص بالإكس بوكس، وسيكون التطبيق متاحاً لأجهزة إكس بوكس S وإكس بوكس X بالإضافة إلى إكس بوكس One.

خدمة ابل للموسيقى متاحة للجمهور منذ أكثر من 7 سنوات، إذ تم إطلاقها عام 2015، كما توفرت على جهاز بلايستيشن 5 منذ نحو عام تقريباً والآن جاء الدور على الإكس بوكس.

خدمة ابل للموسيقى متاحة للاشتراك في مقابل 9.99 دولار أمريكي شهرياً، أو 4.99 دولار أمريكي للطلاب. بالطبع، هناك اختلاف في الأسعار من دولة لأخرى سواءفي سعر الاشتراك العادي أو سعر الطلاب.

تتيح الخدمة ما يزيد عن 100 مليون مقطع موسيقى موزعة في فئات مختلفة، مع خواص متعددة مثل عرض الكلمات، التكامل مع المساعد الشخصي سيري، التوافق مع كافة أجهزة ابل سواء الايفون أو غيره، وميزة الصوت المحيطي والجودة الكاملة التي تتيح أفضل تجربة استماع ممكنة للصوت.