«ميتا» تُؤكد العمل على حل مشكلة اختفاء المتابعين من فيسبوك

تقدمت شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لعملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك بالاعتذار عن الإزعاج بسبب اختفاء المتابعين، مؤكدة أن العمل جارٍ على حل المشكلة في أسرع وقت.



جاء ذلك بحسب ما أفادت مسؤولة في شركة “ميتا” لموقع “سكاي نيوز عربية”، تعليقا على أزمة واجهها العديد من مستخدمي فيسبوك تمثلت في خسارتهم للآلاف من متابعيهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير لبعض الوقت.

وخلال الساعات الماضية فوجئ العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بخسارة الآلاف بل والملايين من متابعي حساباتهم، حيث أصبح الشائع ظهور عدد 9 آلاف متابع فقط لكل حساب، بينما العدد الحقيقي لمتابعي الحساب قبل حدوث هذا الأمر، كان يتخطى مئات الآلاف وقد يصل للملايين عند بعض المستخدمين، ولكن بعد عصر الأربعاء بدأ المستخدمون يرون الأعداد الحقيقية لمتابعيهم ما يوحي بحل المشكلة.

وشغلت هذه القصة مستخدمي الموقع الأزرق وخاصة عندما اكتشفوا وقوعها مع مؤسس شركة ميتا نفسه، مارك زوكربيرغ، حيث أن حسابه ظل لعدة ساعات لا يظهر سوى 9 آلاف متابع، بينما عدد متابعيه الحقيقي يتخطى 119 مليون، والذي عاد لطبيعته قبل وقت قصير.

وأرجع البعض القصة لخلل تقني، أو أنها بسبب رغبة شركة ميتا في حذف الحسابات الوهمية من فيسبوك، أو نتيجة اتجاه الشركة لتقليل عدد الموظفين مؤخرا، مما سبب أزمة في العمل نتج عنها ما حدث.

ووفق ما أفادت مسؤولة الاتصالات التقنية والابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “ميتا” كارين عارف، فإن الشركة “أدركت المشكلة وأن بعض الأشخاص ظلوا لبعض الوقت يرون عدد متابعين غير متسق مع ملفاتهم الشخصية على فيسبوك”.

وأضافت عارف “الفريق المختص عمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج”.

