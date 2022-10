علامات في عينيك تعني أنك ربما تعيش مع “قاتل صامت”

إنجلترا – يمكن للعين أن تكون مرآة عاكسة لمجموعة من المشكلات الصحية المقلقة، والتي قد لا تكون متعلقة بالعضو في حد ذاته.

وأشار العديد من الخبراء الصحيين إلى أن العين يمكن أن تكشف عن الأعراض المبكرة للتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية والبصر، حنبا إلى جنب مع مشكل صحية أخرى تتعلق بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو حتى السكتة الدماغية.

وكشفت الدكتورة راشيل وارد (طب عام)، عن خمس علامات للعين يمكن أن تكشف عن حالات صحية مهددة للحياة:

1. كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من العينين

قالت الدكتورة راشيل إذا كانت لديك كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من الجفون أو الأنف، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأوضحت أن هذه العلامة “تسمى رواسب الزانثلازما، ويمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعا في نسبة الكوليسترول في الدم، ومن الجدير فحص مستوى الكوليسترول من خلال فحص الدم إذا رأيتها”.

ويمكن أن تتراكم مستويات عالية من الكوليسترول في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب. وهذا يزيد من خطر تكوين جلطة حول الجسم وكذلك حدوث أمراض القلب التاجية.

ووفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على الويب، يمكن أن تؤدي المستويات العالية إلى:

– تضيق الشرايين (تصلب الشرايين).

– نوبة قلبية

– السكتة الدماغية

– النوبة الإقفارية العابرة (TIA) – تُعرف غالبا باسم “السكتة الدماغية الصغيرة”

– مرض الشرايين المحيطية (PAD)

2. اصفرار العيون

وأوضحت راشيل: “إذا أصبح بياض العين أصفر، فهذا يشير في الغالب إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، والمعروف باسم اليرقان”.

ووفقا للطبيبة، هناك عدة أسباب لليرقان تتراوح بين عدوى الكبد وحصوات المرارة وصولا إلى السرطان. وقالت إن من المهم جدا عند ملاحظة اللون الأصفر مستجداً في العين، زيارة الطبيب على الفور.

3. لون أفتح للجفن السفلي

عندما تسحب الجفن السفلي للعين، يجب أن يبدو الجزء الداخلي من الجفن أحمر / وردياً.

وقالت الدكتورة راشيل: “إذا كان لدى شخص ما انخفاض في تعداد كريات الدم الحمر (فقر الدم)، فسيكون الجفن السفلي أفتح من المعتاد”.

وتشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم التعب وضيق التنفس والخفقان والشعور بالإغماء. وغالبا ما يحدث فقر الدم، وهو أكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال، بسبب نقص الحديد.

وإذا تُرك فقر الدم دون علاج، فقد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، حيث يؤثر نقص الحديد على نظام الدفاع الطبيعي للجسم.

وقد يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين، مثل سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي أو قصور القلب.

والنساء الحوامل المصابات بفقر الدم الشديد أو غير المعالج معرضات أيضا لخطر الإصابة أكثر بمضاعفات قبل الولادة وبعدها.

4. ضعف البصر

تشرح راشيل أنه إذا بدا أن مجالات رؤيتك ناقصة، فربما تكون أصبت بسكتة دماغية. وأوضحت: “الرؤية هي عملية عصبية معقدة مع وجود منطقة مخصصة في الدماغ وكذلك العديد من الأعصاب التي تتحكم في حركات العين والبؤبؤ. وإذا أصبت بسكتة دماغية (نزيف في الدماغ أو نقص الدم في جزء من الدماغ) في إحدى هذه المناطق، فسوف تتأثر رؤيتك. وقد لا يكون هذا واضحا حتى يتم اختبار نظرك.

وأضافت: “إذا تأثرت حركات عينيك يمكن أن تصاب بازدواج الرؤية بسبب عدم تزامن حركتي كلتا العينين”.

ويمكن أن يكون للسكتة الدماغية تأثيرات مختلفة اعتمادا على مكان حدوث الضرر في الدماغ. كما يمكن أن تغير طريقة تفكيرك وشعورك، وتسبب مشاكل في الكلام أو ضعفا من جانب واحد.

وبالنسبة للبعض، يمكن أن تكون تأثيرات السكتة الدماغية بسيطة نسبيا وسوف تتلاشى بسرعة، ولكن يمكن أن يترك البعض الآخر مع مشاكل تجعلهم غير قادرين على الاعتماد على أنفسهم.

ويموت نحو واحد من كل ثمانية أشخاص مصابين بسكتة دماغية في غضون 30 يوما، لذلك من الضروري الحصول على المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن، وكلما تم علاج المريض مبكرا، زادت احتمالية بقائه على قيد الحياة.

5. جحوظ العيون

يمكن أن يكون وجود عيون منتفخة مؤشرا على فرط نشاط الغدة الدرقية، أو ما يعرف بداء بازيدوف أو مرض غريفز.

وتوضح راشيل: “في مرض غريفز تبدو العيانان منتفختين (الجحوظ)، وهما تشعران بالجفاف ويمكن أن تكون الرؤية مزدوجة”.

والعديد من الحالات خفيف وهي تتحسن بعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، ولكن في حالة واحدة تقريبا من كل 20 إلى 30 حالة، هناك خطر الإصابة بالعمى.

المصدر: ذي صن

