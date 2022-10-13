ساعات أندرويد الذكية ليست فقط مجرد وسيلة للتحقق من الوقت والتاريخ، وإنما هي بمثابة وسيلة رائعة للبقاء على اتصال بالكثير من الأمور. بواسطتها يمكنك العثور على هاتفك الضائع أو المفاتيح أو الأجهزة الأخرى، تمنحك إمكانية الرد على الرسائل والتحقق من الإشعارات والإخطارات الجديدة والرد على المكالمات الهاتفية مباشرةً من معصمك.

التحقق من الإشعارات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا وبالإضافة إلى واحدة من أبرز الميزات الرئيسية وهي تتبع حالة اللياقة البدنية والصحة العامة. ومع ذلك، إذا أردت أن تحقق أقصى استفادة ممكنة من ساعتك الذكية، فمن الأفضل أن تبدأ بالاعتماد على بعض التطبيقات الخارجية. في هذا التقرير جمعنا لكم باقة من أهم وأفضل التطبيقات التي تحتاجها إذا كنت تمتلك أي من ساعات أندرويد الذكية Wear OS، فهيا بنا لنتعرف عليها سوياً.

أفضل التطبيقات على ساعات أندرويد الذكية Wear OS

هذه التطبيقات ستكون بمثابة الوسيلة المثالية لمساعدتك في البقاء على المسار الصحيح وتعزيز قدراتك الإنتاجية وتنظيم مهامك اليومية بشكل أفضل حتى دون الحاجة إلى استخدام هاتفك في كل شيء.

Todoist

تطبيق Todoist هو واحد من أفضل تطبيقات الإنتاجية لإدارة المهام بشكل سهل وبسيط ودون أي تعقيد. فكرته الأساسية أن يساعدك على تدوين المهام الضرورية ومساعدتك على إنجازها بكفاءة.

بواسطة تطبيق Todoist ستحصل على قائمة واضحة من جدولك الزمني والمهام التي قمت بتدوينها وتنظيمها بداخل صندوق الوارد. عملية إعداد التطبيق سهلة للغاية، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك أو بواسطة هاتفك الأندرويد واتباع التعليمات الموضحة على الشاشة من أجل ربطه بساعتك الذكية بشكل صحيح.

الأفضل من ذلك أنه يمكنك مزامنة البيانات عبر المنصات المختلفة بما في ذلك هاتفك الذكي أو أجهزة حواسيب سطح المكتب والمحمولة وبالطبع على ساعتك الذكية. بهذا الشكل، يمكنك إدارة مهامك وإنجازها وقتما تشاء.

السعر : مجاني

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Microsoft Outlook

من أفضل تطبيقات البُرد الإلكترونية التي يمكنك الحصول عليها على ساعات أندرويد الذكية هو بريد Microsoft Outlock الذي يسمح لك بتلقي جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتتبع المهام والاجتماعات والرد على الرسائل والتحقق من الإشعارات الجديدة مباشرةً من على معصمك.

ضمن الميزات الإضافية الأخرى التي يدعمها التطبيق هي ميزة التقويم التي بفضلها يمكنك إدارة مهامك الشخصية والمهام العملية والتجارية أثناء التنقل.

ميزة أخرى رائعة شبيهة بتلك المتواجدة في تطبيق Todoist وهي ميزة مزامنة البيانات عبر منصات التشغيل المختلفة، بحيث يمكنك الوصول إلى التطبيق عبر جميع أجهزتك بسلاسة شديدة من أجل التحقق من المواعيد والجداول الزمنية وغير ذلك.

السعر : مجاني

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Samsung Voice Recorder

ليس من الضروري أن تستخدم هاتفك من أجل تسجيل بعض الملاحظات الصوتية الهامة أو الحوارات أو المقابلات الضرورية. باستخدام تطبيق Voice Recorder المجاني من سامسونج يمكنك تسجيل أي شيء دون عناء.

يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة لمساعدتك على تسجيل الملاحظات الصوتية بسهولة أثناء التنقل. استخدام التطبيق سهل للغاية ولا يتطلب أي إعداد. فقط قم بالنقر على زر التشغيل / الإيقاف لبدء التسجيل الصوتي أو إيقافه أو إنهاءه.

بمجرد الانتهاء من التسجيل الصوتي سيقوم التطبيق بالاحتفاظ بجميع التسجيلات الصوتية على ذاكرة الساعة، وفيما بعد يمكنك الوصول إلى هذه التسجيلات من قائمة التسجيلات لتشغيلها وقتما تشاء. ميزة أخرى مُرحب بها وهي ميزة تحويل النصوص إلى كلام للاستماع إلى ملاحظاتك الصوتية دون الاضطرار للنظر إلى شاشة الساعة.

السعر : مجاني

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Calm

ساعات أندرويد الذكية يُمكن أن تساعدك في شتى أمور حياتك، ومواكبة روتين لياقتك ليس استثناءً. باستخدام بعض التطبيقات الاحترافية يمكنك مراقبة عاداتك الصحية وصحتك العامة عن كثب.

تطبيق Calm مثال رائع على ذلك. هذا هو تطبيق تأمل يساعدك على البقاء يقظاً ويعزز من قدرة تركيزك ويساعدك على الراحة والاسترخاء. فإذا كنت تخطط لممارسة بعض تمارين التأمل والاسترخاء، فهذا تطبيق رائع للاستخدام.

تم تطوير التطبيق بواسطة مجموعة كبيرة من أطباء الصحة النفسية والخبراء لمساعدة المستخدم على تجاوز اللحظات العصيبة وحالات القلق والتوتر والاكتئاب بسهولة. فعلى سبيل المثال، إذا شعرت بعد خروجك من اجتماع عمل أو من اختبار دراسي أنك متوتر قليلاً، فابدأ بالاعتماد على هذا التطبيق وتأكد أنك ستكون مسروراً من النتيجة.

السعر : مجاني

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Sleep Cycle

Sleep Cycle سيساعدك بشكل أكيد على تنظيم روتين حالة نومك. ستحتاج لتنزيل التطبيق على هاتفك الذكي وساعتك الذكية ثم ربطه وتوصيله بالساعة والبدء في إعداد وتكوين ملف التعريف الشخصي الخاص بك.

إذا كنت تريد ضبطه على إيقاظك في أوقات محددة، فبسهولة يمكنك الاعتماد على المنبه الخاص بالتطبيق. أيضاً يمكنك تخصيص أصوات الإشعارات التي ترغب في تلقيها سواء كانت أصوات أو اهتزازات.

إذا كنت مستعد على التضحية من أجل الحصول على الإصدار المدفوع من التطبيق فسوف تستمتع بعدد أكبر من الميزات الاحترافية مثل تحليل فترة نومك وإحصائيات شاملة لكيفية حالة النوم وعرض أي مشاكل قد تواجهك.

السعر : مجاني

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Lifesum

Lifesum هو تطبيق لاحتساب السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك وسوف يساعدك على اتباع ومراقبة عاداتك الصحية بشكل سليم. فإذا كنت تريد اتباع حمية غذائية محددة لإنقاص وزنك أو الحفاظ على وزن جسمك الحالي، فسوف يمنحك التطبيق توصيات متعددة بشأن الأطعمة الغذائية التي ينبغي تناولها أو التي يجب عليك تجنبها.

السعر : مجاني

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Google Keep

تطبيق Google Keep هو تطبيق غني عن التعريف، يمكنه أن يساعدك في تحضير قائمة التسوق الخاصة بك أو أفكار لمشاريع جديدة تخطط للبدء بها.

باستخدام هذا التطبيق ستتمكن من تدوين جميع ملاحظاتك والوصول إليها من على ساعتك الذكية. تصميم التطبيق لطيف للغاية وسهل الاستخدام وسيساعدك على تدوين الملاحظات السريعة حتى لا يتسبب في تشتيت انتباهك أثناء قيامك باي أعمال صعبة أو أثناء الدراسة أو كتابة الأبحاث العلمية وما غير ذلك.

مثله مثل العديد من التطبيقات الأخرى التي تسمح لك بمزامنة البيانات عبر منصات متعددة. كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق واستخدام نفس بيانات حسابك لبدء المزمنة عبر أجهزتك المختلفة.

السعر : مجاني

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Water Minder

تطبيق Water Minder هو تطبيق ذكي جداً من أجل تذكيرك بشرب الماء في الأوقات المناسبة. ستحتاج فقط لإدخال بياناتكم الخاصة مثل الجنس والوزن والعمر وبعد ذلك سيقدم لك التطبيق توصيات بكمية السوائل التي يجب عليك تناولها يومياً مع الأوقات المناسبة لذلك.

السعر : مجاني

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Facer

إذا كنت بدأت تشعر بالملل من نفس المظهر المعتاد لساعتك الذكية، فحينها يمكنك الانتقال إلى تطبيقات التخصيص التي قد تمنح ساعتك مظهر جمالياً أفضل لتعزيز تجربة استخدامك.

Face هو تطبيق تخصيص رائع من أجل ساعات أندرويد الذكية والذي يحتوي على عدد لا يُمكن إحصاؤه من الوجوه المختلفة للاختيار من بينها.

بناءً على وجه الساعة الذي قد تفضل استخدامه، فستجد أنه يمكنك تخصيص الألوان والصور أو الاعتماد على القوالب التي تم إعدادها بشكل مُسبق.

هذا طبعاً وبالإضافة إلى الأيقونات الصغيرة التي يمكنك تعيينها من أجل الوصول السريع إلى ميزات متنوعة مثل حالة الطقس أو التقويم أو التحكم في الموسيقى.

السعر : مجاني

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Launcher for Wear OS

من المعروف أن تطبيقات اللانشر تساعدك على تخصيص سمات ساعتك بالشكل الذي تفضله بناءً على ذوقك الشخصي. وهذا التطبيق مثال رائع لمساعدتك على تخصيص سمة ساعتك الذكية بأكثر من طريقة واحدة.

ستحتاج فقط لمنح التطبيق الأذونات التي يتطلبها ثم تبدأ في تنظيم تطبيقاتك على شكل المخطط الشبكي أو على شكل قائمة، ومن خلال النقر المطول على أي تطبيق ستظهر لك عناصر مختلفة للاختيار من بينها مثل تثبيت التطبيق في المُفضلة أو لإخفاء التطبيق من القائمة وغير ذلك.

السعر : مجاني

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Google Maps

تطبيق خرائط جوجل لا غنى عنه لأنه وسيلتك الوحيدة للحصول على الاتجاهات والمسارات الصحيحة أثناء التنقل. التطبيق مفيد جداً لأنه قد يساعدك في العثور على إحدى المتاجر أو عناوين الفنادق ومنافذ البيع الأخرى بسهولة شديدة.

في نفس الوقت يمكنك الاعتماد على التطبيق أثناء قيادة السيارة من أجل الوصول إلى وجهتك الصحيحة في أقرب وقت ممكن، وكل هذا من خلال ساعتك الذكية دون الحاجة للهاتف.

السعر : مجاني

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Weather Radar

كما يظهر من عنوانه، فهذا تطبيق مخصص لتتبع حالة الطقس وأحداث الأحوال الجوية أولً بأول. يشتمل التطبيق على مجموعة مختلفة من الميزات بما في ذلك عرض درجات الحرارة في الوقت الفعلي ومستوى الضغط الجوي ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية ونسبة الرطوبة في الهواء وغير ذلك بكثير.

سيمنحك أيضاً العديد من ميزات التنبؤ بالأحوال الجوية المتوقعة على مدار الساعات القليلة القادمة أو على مدار الأسبوع، مثل درجات الحرارة المتوقعة وتوقع حالة هطول الأمطار.

السعر : مجاني