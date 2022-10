إسبانيا.. إجراء أول عملية زرع أمعاء في العالم

إسبانيا – أعلنت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن خبراء مستشفى لا باز الجامعية في مدريد، أجروا أول عملية ناجحة في العالم لزرع أمعاء شخص متوف في جسم مريض.

ووفقا لمعلومات الإذاعة، زرعت الأمعاء في جسم طفلة عمرها 13 شهرا، تعاني من قصور في الأمعاء، الذي شخص بعد شهر من ولادتها.

وتشير الإذاعة، إلى أنه بعد إجراء هذه العملية ونجاحها، أصبحت هذه المستشفى المؤسسة الطبية الوحيدة في إسبانيا المرخص لها بإجراء جميع أنواع عمليات زرع الأعضاء للأطفال.

وتجدر الإشارة، إلى أنه بالنظر إلى خصائص الأمعاء، لم يسبق استخدام أمعاء شخص متوف في عمليات الزرع.

وتشير الإذاعة، إلى أن الطفلة غادرت المستشفى وهي بحالة صحية جيدة.

