تعرف على تطبيقات ابل القادمة لنظام ويندوز

أعلنت ابل رسمياً عن قدوم بعض التطبيقات المهمة من ابل إلى نظام ويندوز أهمها تطبيق ابل للبث التلفزيوني Apple TV وكذلك خدمة ابل للموسيقى Apple Music.

هذه التطبيقات سوف تكون متوفرة ومتاحة للتنزيل من متجر مايكروسوفت للتطبيقات، في البداية ستكون هذه التطبيقات متاحة أولاً بصورة تجريبية Beta قبل إطلاقها بشكل رسمي لاحقاً.

التعاون بين ابل ومايكروسوفت سوف يمتد لأبعد من ذلك، إذ سيتم إضافة الآي كلاود إلى تطبيق الصور في ويندوز 11، ما يعني أن مستخدمي نظام ويندوز سيكونون قادرين على استعراض الصور الخاصة بهم المخزنة على الآي كلاود مباشرة من خلال برنامج الصور الافتراضي على ويندوز.

سابقاً ، كان بإمكان مستخدمي ويندوز تنزيل نسخة من صور iCloud الخاصة بهم باستخدام تطبيق iCloud لويندوز، إلا أن الدمج في تطبيق Photos سيتيح تجربة أكثر ثراءً ، أقرب إلى التجربة التي يستمتع بها مستخدمو ابل مع برنامج iCloud Photos على أجهزة ماك.

تطبيقات Apple TV و Apple Music لم تكن من قبل متاحة على نظام ويندوز، فقط يمكن الوصول إلى المحتوى من خلال متصفح الإنترنت أو الآيتونز ما يجعلها مهمة صعبة وتجربة غير جذابة. التطبيقات الجديدة سوف تجعل الوصول إلى المحتوى المرئي والمسموع أسهل بكثير.

هذا التوسع يخدم ابل كثيراً لاستهداف المزيد من المستخدمين إلى خدماتها التي باتت تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أيضاً أن ابل أعلنت عن توفير تطبيقها للموسيقى Apple Music على جهاز مايكروسوفت للألعاب إكس بوكس Xbox.