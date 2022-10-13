تسريبات جالكسي S23 ألترا – مستشعر البيرسكوب قد يحتوي على هذه التقنية الثورية!

يبدو أن سامسونج في طريقها للاعتماد على تقنية تثبيت متطورة لمستشعر الكاميرا على هواتف جالكسي S23 – أو على الأقل على هاتف جالكسي S23 ألترا.

حيث تقدمت الشركة الكورية مؤخراً بطلب الحصول على براءة الاختراع لهذه التقنية. وتشير العديد من التقارير إلى أن الشركة أصبحت مستعدة بالفعل لاستخدام تقنية التثبيت البصري الجديدة.

تقنية التثبيت الجديدة لمستشعر الكاميرا تُعرف بــ Sensor-Shift وهي مختلفة تماماً عن تقنية تثبيت OIS التقليدية المستخدمة على جميع هواتف سامسونج جالكسي في الوقت الحالي.

التقنية الجديدة تعمل على تحريك مستشعر الكاميرا فعلياً لمواجهة حركات الهاتف والاهتزازات الجانبية التي يتعرض لها أثناء عملية التصوير.

بالنسبة لتقنية OIS التقليدية فهي تعتمد فقط على حركة العدسة من أجل تحقيق استقرار الصورة. التقنية الأولى هي الأفضل بالطبع – على الأقل نظرياً – وغالباً ما يتم اعتبارها على كونها تقنية استقرار متطورة للهواتف الذكية.

كانت قد استخدمت ابل تقنية تثبيت المستشعر لأول مرة على هاتف ايفون 12 برو ماكس منذ عامين. ولكن اعتمدت سامسونج طوال السنوات الماضية على تقنية OIS.

وفي شهر أبريل من العام الماضي، تم رصد العديد من التقارير التي أفادت بأن عملاق التكنولوجيا الكوري يعمل على تقنية تثبيت جديدة تعتمد على حركة المستشعر نفسه. ولكن سرعان ما تناسينا أمرها بسبب عدم وجود أدلة كافية آنذاك.

ولكن بناءً على طلب براءة الاختراع هذا فهذا دليل كافي بالفعل يؤكد على أن سامسونج واصلت العمل وراء الكواليس على التقنية الجديدة وهي أصبحت الآن جاهزة لاستخدامها.

جدير بالذكر أن هذا هو نفس الوقت الذي سمعنا فيه العام الماضي أن سامسونج تعمل على تقنية تثبيت جديدة لمستشعر الكاميرا، مما يعني أنه من الممكن أن الشركة حاولت استخدامها على هواتف جالكسي S22 ولكنها اكتشفت في اللحظات الأخيرة أن التقنية ليست جاهزة بعد لتطبيقها على هواتف السلسلة السابقة.

الآن، تم رصد براءة الاختراع بواسطة موقع GalaxyClub وقد ذكر في تقريره أن سامسونج حصلت تحديداً على براءة اختراع للكاميرا المُقربة مع عدسة المنظار التي تمتاز بتقنية Sensor-Shifting أو تحويل المستشعر.

هذا يعني أنه من المحتمل أن الشركة الكورية في طريقها لاستخدام تقنية التثبيت الجديدة على كاميرا التكبير وليس مستشعر الكاميرا الرئيسي. جدير بالذكر أن ابل تقوم بالعكس تماماً، حيث تستخدم الشركة الأمريكية تقنية التثبيت المتطورة على المستشعر الرئيسي بدلاً من الكاميرا المُقرب.

على كل حال، إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فمن المتوقع أن يمتاز هاتف جالكسي S23 الترا بتقنية التثبيت المتطورة على مستشعر البيرسكوب بمعدل 10x مما قد يسمح بحدوث فارق كبير وملحوظ في جودة الصور.