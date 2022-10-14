خدمة ابل TV Plus – إعلانات قادمة واشتراك أرخص!

لا تحتوي منصة ابل للبث التلفزيوني Apple TV Plus على أي إعلانات لكن ذلك لن يدوم طويلاً إذ تخطط ابل لجلب الإعلانات بداخلها ولدينا تفاصيل جديدة حول ذلك.

بحسب آخر التقارير الصحفية، فإن ابل تواصلت مع شركات إعلانات مختلفة من أجل جلب المعلنين إلى منصتها للبث التلفزيوني Apple TV Plus وهذا سيكون مصحوباً بخطط أسعار أقل.

هذا يعني توفر أكثر من خطة اشتراك في خدمة Apple TV Plus واحدة بدون إعلانات كما هو الحال حالياً، وأخرى مع إعلانات لكن أرخص ثمناً.

هذا قد يكون مناسباً للكثيرين الذين يودون الاشتراك في الخدمة بأسعار اشتراك أقل وليس لديهم مانع من مشاهدة الإعلانات في مقابل ذلك.

وفقاً للتقارير المنشورة، فإن ابل اجتمعت من خلال نائب الرئيس للمنصات الإعلانية تود تريسي مع عدد من شركات الإعلانات من أجل جذب المعلنين على شبكتها وستكون الإعلانات بنظام إعلانات الفيديو أثناء المشاهدة كما هو الحال على يوتيوب مثلاً.

على خطى نتفلكس!

نتفلكس نفسها سوف تتبنى هذه الخطة، وسوف تدخل حيز التنفيذ قريباً جداً قبل نهاية العام الجاري، إذ ستوفر خطة للاشتراك مع وجود إعلانات في مقابل 6.99 دولار أمريكي.

هناك العديد من الشبكات الأخرى المنافسة التي تتيح نفس الخطط مثل هولو وديزني بلس وغيرهم، إذ لديهم اشتراكات أرخص متاحة مع عرض إعلانات.

حالياً، الاشتراك في منصة ابل TV Plus يبلغ 4.99 دولاراً أمريكياً، وهو سعر جذاب للغاية مقارنة مع باقي المنصات. إذا تم توفير خطة أخرى أرخص فسوف تساعد المنصة على اجتذاب المزيد من المشتركين.

من المقرر أن تتبنى ابل هذه الخطة خلال عام 2023 القادم، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية كبرى للشركة تحاول من خلالها ابل زيادة عوائدها من الإعلانات على المنصات والخدمات المختلفة.