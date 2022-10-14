جميع المصادر تؤكد باحتواء هاتف جالكسي S23 ألترا على كاميرا 200 ميجابكسل!

تتوالى التسريبات وتظهر العديد من الأدلة التي تؤكد صحة خبر احتواء هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

تأتي المعلومات هذه المرة من موقع GalaxyClub الهولندي الذي لطالما كان دقيقاً في تسريباته المتعلقة بهواتف سامسونج التي لم يتم إطلاقها بعد. يؤكد المصدر أن هاتف جالكسي S23 الترا سيتضمن المستشعر الأعلى دقة في العالم.

هي ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أخبار مشابهة، حيث ترددت العديد من الشائعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية التي أشارت إلى احتواء الهاتف على كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. ولكن الأخبار الجديدة ما هي إلا بمثابة زيادة تأكيد على صحة هذه الشائعات.

مؤخراً ذكرت بعض الصحف التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية، The Elec، أن سامسونج بدأت بالفعل في التواصل مع قسم توريد الكاميرا، ومنذ بداية عملية تصنيع هاتف جالكسي S23 ألترا تقدمت الشركة بطلب لمكونات المستشعر الجديد.

هناك بعض التفاصيل الإضافية التي شاركها المصدر حول المستشعر الجديد الذي يعمل بدقة 200 ميجابكسل. كانت قد أطلقت سامسونج بالفعل مستشعرين متطورين وهما ISOCELL HP1 والذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر العام الماضي ومستشعر ISOCELL HP3 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري.

استخدمت شركة موتورولا مستشعر ISOCELL HP1 مع هاتف Edge 30 Ultra الذي أُعلن عنه منذ بضعة أسابيع. ولكن حتى هذه اللحظة لم نرى مستشعر HP3 على أي هاتف ذكي.

ومع ذلك، تُفيد العديد من التقارير أن سامسونج لن تستخدم أي منهما على هاتف جالكسي S23 ألترا. يُقال أن الشركة تمتلك بالفعل مستشعر ثالث بدقة 200 ميجابكسل وبحسب ما ورد في التقارير فهو يُشار له باسم ISOCELL HP2.

يُشارع أن مستشعر ISOCELL HP2 الجديد من سامسونج بحجم 1.3/1 إنش أي تقريباً بنفس حجم مستشعر الكاميرا الأساسي المستخدم على هاتف جالكسي S22 ألترا الذي يعمل بدقة 108 ميجابكسل.

ولكن المستشعر الجديد يحتوي على بيكسلات أصغر بحجم 0.6 ميكرومتر ويمتاز بفتحة عدسة أكبر قياس f/1.7 من أجل امتصاص المزيد من الضوء.

للأسف الشديد ليس لدينا أي تفاصيل إضافية حول هذا المستشعر حتى الآن، ولكننا على يقين بأنه سيكون قادر على تسجيل الفيديو بدقة 8K مع دعم لتقنية تجميع وحدات البكسل وتحسين الضبط التلقائي للصورة وتحسين جودة الصور والفيديو.

أيضاً من المؤكد أن يتم دعم المستشعر بخوارزميات متقدمة بالاعتماد على برامج التشغيل وتقنيات الذكاء الاصطناعي وعدم الاكتفاء بقوة هاردوير المستشعر فقط.