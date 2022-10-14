خصومات تصل إلى 60% على تطبيقات الدراسة والترجمة للايفون والايباد!

الآن يمكنك الاستمتاع بخصومات كبيرة على عدد من تطبيقات الترجمة والدراسة المميزة على هواتف الايفون والايباد والتي سوف تعتمد عليها بشكل يومي في الدراسة والمذاكرة والسفر والعمل. الخصومات التالية حصرية وهي متاحة فقط لفترة محدودة.

** تعمل روابط العروض المدرجة في المقال على الايفون والايباد فقط.

تطبيق مترجم الوثائق و الكتب و الـPDF – خصم 28%

تطبيق مترجم الوثائق و الكتب و الـPDF هو تطبيق ترجمة وإدارة مستندات شامل وقد يكون أفضل رفيق لك اثناء الدراسة، إذ يتيح لك مسح المستندات والصور والكتب ضوئياً وحفظها بسهولة، وكذلك إمكانية التعرف على النصوص بداخلها واستخراج تلك النصوص إلى شكل رقمي قابل للتعديل والنسخ واللصق والترجمة إلى اللغات الأخرى.

يمكن لهذا التطبيق التعديل على المستندات والتوقيع عليها رقمياً وأيضاً حمايتها بكلمة مرور لو أردت. ونود أن ننوه أن التطبيق يدعم اللغة العربية بشكل كامل فهو من أفضل تطبيقات الترجمة على الايفون والايباد.

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تطبيق مترجم الكلام – خصم 60%

تطبيق مترجم الكلام هو عبارة عن مترجم صوتي يوفر خاصية الترجمة الفورية الصوتية مع إمكانية قراءة الترجمة صوتياً، وترجمة النصوص و العبارات وحفظها للرجوع إليها لاحقاً حتى في عدم وجود اتصال بالإنترنت، يدعم التطبيق عشرات اللغات بما فيها العربية.

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تطبيق حل الرياضيات الجديد – خصم 50%

هذا التطبيق يتيح حل مسائل الرياضيات، وهو الأول من نوعه لأنه يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة العربية من خلال الكتابة باستخدام الالة الحاسبة العربية و من خلال الصوت، كما يدعم حل مسائل الرياضيات باللغة الانجليزية بتصوير المسالة أو كتابياً أو صوتياً.

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تطبيق إيجاد العائلة – 70%

تطبيق إيجاد العائلة هو تطبيق مهم للآباء الذين لديهم أبناء صغار في المدارس إذ يتيح لهم أن يكونوا على اتصال مع الأبناء في جميع الأوقات، وذلك عبر عرض الموقع الدقيق لهم على الخريطة لتطمئن دوماً عليهم، يمكنك أن تضيف ما تشاء من أفراد العائلة.

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تطبيق مترجم الإنترنت – خصم 30%

مترجم الانترنت الكامل، يترجم المواقع الالكترونية و صفحات الويب مباشرة من خلال متصفح سفاري على الايفون أو الايباد، دون الحاجة الى نسخ و قص كلمات أو جمل لترجمتها.

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تطبيق مترجم السفر – خصم 40%

تطبيق ترجمة احترافي تم تطويره لتحسين تجارب السفر وعملك واحتياجاتك في الترجمة والترجمة الجامعية وتجربة حياتك. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة لأي شيء لا تعرف معناه بعد تحديد اللغة وسوف يتولى الترجمة على الايفون والايباد!

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