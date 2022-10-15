تطبيق رسائل ابل iMessage سوف يشهد إعادة تصميم كبرى!

تطبيق رسائل ابل iMessage المتواجد على كافة أجهزتها سوف يشهد إعادة تصميم كبرى بحلول العام القادم، وسوف يكون جاهزاً مع تحديث iOS 17.

من أهم ملامح إعادة التصميم في تطبيق iMessage بحسب آخر التسريبات هو إضافة غرف الدردشة بالإضافة إلى مزايا جديدة متعلقة بالواقع المعزز AR والتي قد تكون مصاحبة لإطلاق نظارات ابل المنتظرة العام المقبل أيضاً.

مصدر التسريب هذا يُزعم أنه من داخل ابل وأنه مطلع على الأمر دون ان يتم الإفصاح عن هويته وهذا أمر متوقع.

غرف الدردشة الجماعية لا نعرف ماهيتها، لكنها ربما قد امتداداً لمجموعات الدردشة مع إمكانية أضافة أعداد أكبر تتجاوز الحد الأقصى للمجموعات حالياً على iMessage وهو 32 عضواً في المجموعة.

المثير للاهتمام أيضاً هو الحديث عن مزايا الواقع المعزز AR في التطبيق والتي تأتي بالتزامن أيضاً مع تسريبات أخرى حول نظارات منتظرة من ابل قد تكون مدعومة بتقنيات مثل الواقع الافتراضي والمعزز، وقد يكون الإعلان عنها العام المقبل.

معظم تطبيقات ابل الافتراضية شهدت تطورات كبيرة على مدار السنوات الأخيرة مثل تطبيق Facetime والصور والملاحظات والمتصفح وغيرها إلا أن تطبيق iMessage لم يحظ بالكثير من الإضافات. فقط تحسين مجموعات الدردشة وتثبيت المحادثات المهمة، بخلاف ذلك، لا توجد تطويرات أخرى.

تطبيق iMessage هو تطبيق للتواصل متوفر فقط على أجهزة ابل ويسمح بالتواصل عبر الرسائل النصية بالإضافة إلى خيارات مشاركة الصور والملصقات والأشكال التعبيرية Memoji ومشاركة الموسيقى وغير ذلك.

تم إطلاق هذا التطبيق على أجهزة ابل عام 2011 وكان الهدف الرئيسي من ورائه هو جعله بديلاً لرسائل SMS النصية على الهواتف المحمولة، وإن كان الكثير من مستخدمي أجهزة ابل يفضلون تطبيقات أخرى مثل واتس اب و تيليجرام.