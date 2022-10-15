أخيراً – هواتف سلسلة OnePlus 7 تتلقى أندرويد 12

للأسف شركة OnePlus ليست واحدة من أسرع الشركات في إطلاق التحديثات الرئيسية لهواتفها القديمة. ونحن نعلم أن جميع مالكي هواتف OnePlus 7 قد نفد صبرهم في انتظار نظام أندرويد 12.

ولكن لدينا أخبار جيدة من أجلكم. وفقاً لتقرير موقع Android Authority فلقد بدأت الشركة الصينية في طرح نظام أندرويد لهاتف OnePlus 7 الطراز الأساسي في الخارج.

يبلغ عمر الهاتف بضع سنوات، تقريباً ثلاث سنوات. وبالتالي ليس من المستغرب أن يتم تجاهله طوال الشهور الماضية، وبالتأكيد الشركة على يقين بأن مالكي هواتف OnePlus 7 ينتظرون التحديث منذ فترة زمنية طويلة، خاصة بعد الإعلان عن نظام أندرويد 13 ووصول الإصدار التجريبية منه لعدد كبير من الهواتف.

أخيراً، هواتف OnePlus 7 تتلقى ميزات أندرويد 12 الجديدة

في حال كنت لا تعلم، فإن نظام أندرويد 12 على هواتف OnePlus 7 سيأتي على هيئة إصدار OxygenOS 12 من واجهة الشركة المُخصصة. لا يوجد الكثير من الاختلافات المرئية بينه وبين الإصدار السابق ولكنه لا يزال يحتفظ بالمظهر الجمالي الذي اعتاد عليه مستخدمو هواتف OnePlus.

للأسف لن يحصل مستخدمو OnePlus 7 على لغة تصميم Material You. ومع ذلك، فإن واجهة المستخدم متشابهة إلى حد كبير بلغة التصميم الجديدة.

عند التعمق في الميزات الجديدة فقد يكتشف المستخدمون شيء لن يحبونه وهو أن كل من نافذة الشحن المنبثقة ومخصص الشاشة الرئيسية أصبحا متشابهين تماماً لواجهة ColorOS.

ومع ذلك، هناك المزيد من خيارات التخصيص المتاحة للرسوم المتحركة الخاصة بماسح بصمات الأصابع. كما أن هناك المزيد من الرسوم المتحركة على الشاشة الرئيسية.

بالحديث عن الشاشة الرئيسية، فلم يعد بالإمكان الوصول إلى درج التطبيقات من خلال التمرير الأيمن على الشاشة الرئيسية. بدلاً من ذلك سيؤدي التمرير الأيمن إلى فتح موجز أخبار جوجل.

في حال كنت تريد الوصول إلى السريع إلى درج التطبيقات فسيتعين عليك التمرير سريعاً من الركن العلوي الأيمن من الشاشة إلى الأسفل.

الأمر الآخر هو أنك لن تكون قادراً على تخصيص المظهر العام باستخدام الألوان الديناميكية – الميزة الرئيسية على أندرويد 12 – ولكنك ستكون قادراً على شراء المزيد من الثيمات من متجر الثيمات الجديد.

أما عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، فسوف تحصل على مؤشر الكاميرا والميكروفون أعلى يمين الشاشة في حالة استخدام التطبيقات لأي منها. أيضاً أصبح بإمكانك قفل التطبيقات بكلمة مرور أو إخفارها.

على كل حال، إذا كنت متحمس لتجربة ميزات أندرويد 12 على هواتف OnePlus 7 فمن المتوقع أن تحصل على التحديث الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، ويمكنك التحقق يدوياً من إعدادات الهاتف مما إذا كان هنالك أي تحديثات قيد الانتظار.