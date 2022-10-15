تطبيق الهاتف للاندرويد يحصل على واجهة مستخدم جديدة أثناء المكالمات الجارية!

من الواضح أن جوجل تختبر تجديد واجهة المستخدم الرسومية لتطبيق الهاتف على الأندرويد، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن رؤيتهم لواجهة مستخدم مُعاد تصميمها أثناء الاتصال.

على واجهة المستخدم المُعاد تصميمها تم نقل الأزرار التي تظهر على الشاشة أثناء المكالمات الجارية أسفل الشاشة، والتي تظهر حالياً أعلى الشاشة.

إذا كنت تعتمد على تطبيق الهاتف الافتراضي الخاص بجوجل فمن المؤكد أنك على دراية كافية بواجهة المستخدم التي تظهر لك أثناء المكالمات الجارية.

من الطبيعي أن تحصل على صفين من الأزرار في منتصف الشاشة. هذه الأزرار مُخصصة لكتم الصوت، ولوحة المفاتيح، والتحويل إلى المكبر الصوتي، والتحويل إلى البلوتوث، وتسجيل المكالمة، والتبديل إلى مكالمة الفيديو، أو إضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة المرئية، وتغيير بطاقة SIM أثناء الاتصال (في حالة كان الهاتف يحتوي على شريحتي SIM) والمزيد غير ذلك.

بطبيعة الحال الزر الأحمر الدائري البارز في الأسفل هو الزر المخصص لفصل المكالمة وإنهاءها. في الوقت الحالي، واجهة المستخدم لا تعرض سوى 6 أزرار فقط أثناء المكالمات الجارية، مما يجعلك مُضطر على التمرير خلال الصفحات للحصول على المزيد من الخيارات.

ولكن بناءً على تقرير موقع AndroidPolice فإن شركة جوجل تعمل حالياً على تحديث واجهة المستخدم لتطبيق الهاتف على الأندرويد. في الواجهة الجديدة سيتم نقل الأزرار الظاهرة على الشاشة إلى الجزء السفلي بدلاً من الجزء العلوي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن أحجام أيقونات الأزرار أصبحت أصغر بفارق ضئيل جداً، كما إنها أصبحت أقرب إلى بعضها البعض، قريبة بما يكفي لتتضمن أربعة أزرار. الأزرار الأربعة هي مخصصة لكتم الصوت ولوحة المفاتيح ومكبر الصوت والزر الأخير هو زر “المزيد”.

زر “المزيد” الأخير عند النقر فوقه سيتيح لك إظهار المزيد من الخيارات والأزرار التي ستظهر على هيئة صف جديد متواجد أعلى صف الأزرار الافتراضي.

جدير بالذكر أت جميع الأزرار، بما في ذلك زر إنهاء المكالمة، أصبح لكل منها أيقونة دائرية فردية، وإذا حاولت النقر فوق زر “لوحة المفاتيح” أثناء المكالمة الجارية فسوف يتم توسيع الواجهة عمودياً لإفساح المجال لها.

التصميم الجديد لتطبيق الهاتف من جوجل بات يذكرنا إلى حد ما بواجهة مستخدم الشريط أو الإطار السفلي على أغلب خدمات وتطبيقات جوجل الأخرى.