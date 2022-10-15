الان.. نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني جميع محافظات العراق

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني، فيما يلي ننشر وعبر موقع وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني العلمي السادس اعدادي ادبي و علمي من وزارة التربية العراقية التي اعلنت منذ قليل عن النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي، الدور الثاني ، للعام الدراسي 2021 -2022 ، كما نشر الموقع الرسمي نتائجنا التابع لموقع ملازمنا آخر التحديثات عن النتائج والتي تم الاعلان عنها بنسبة 100% وتشمل جميع محافظات العراق والتي تشمل كل من محافظة بغداد و محافظة كركوك ومحافظة الأنبار، وبابل، بغداد، البصرة، ذي قار، ديالى، محافظة دهوك، أربيل، محافظة كربلاء، وكركوك، محافظة ميسان، المثنى، محافظة النجف، نينوى، ومحافظة القادسية، محافظة صلاح الدين، السليمانية، واسط نتائج دور ثاني صف سادس اعدادي ٢٠٢٢ .

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢ الدور الثاني

ويعرض موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني لطلاب نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني لجميع الاقسام العلمية و الادبية و الدراسة المهنية ، وتــــم رفع نتائج السادس التطبيقي والاحيائي والادبي بصيغة تحميل pdf ، في جميع المحافظات العراقية مع توضيح طريقة و كيفية الحصول عليها او استخراج ملف pdf الكامل من خلال موقع جوجل درايف الذي ينشر فيه نتائج كل المحافظات في محافظة بغداد ,تربية الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك , نتائج سادس اعدادي 2022 دور ثاني .

رابط نتيجة السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني احيائي pdf

وإليكم أسهل طريقة لمعرفة رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2022 العلمي بفرعيه تطبيقي احيائي و أدبي عبر رابط موقع نتائجنا .

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية في موقع فيس بوك و تطبيق تليجرام و جميع المنصات الاجتماعية وعلى صفحة نتائج الصف السادس اعدادي للدور الثاني، وشملت النتيجة النهائية كافة المحافظات بما فيها مدينة ممثلية دهوك و اربيل و السليمانية و خارج العراق و غيرها من المحافظات.

حيث يمكنكم ايضا الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بصيغة pdf، كما انها تضمنت نتيجة السادس الاعدادي دور ثاني 2022 محافظة البصرة .

وبإمكان طلبتنا الأعزاء، الاطلاع على النتائج لجميع المحافظات عبر الروابط الالكترونية التالية حيث تم رفع نتيجة السادس الدور الثاني 2022 الادبي والعلمي الاحيائي والتطبيقي الجديدة في جميع مناطق العراق وجديد نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني.

حيث اعلنت خلية الإعلام الحكومي وعبر وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج الامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي الاكاديمي والمهني الدور الثاني من الروابط التالية:

#التعليم_المهني

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#التعليم_الاكاديمي

#الكرخ_الاولى

للتحميل اضغط هنا

#الكرخ_الثانية

للتحميل اضغط هنا

#الكرخ_الثالثة

للتحميل اضغط هنا

#الرصافة_الاولى

للتحميل اضغط هنا

#الرصافة_الثانية

للتحميل اضغط هنا

#الرصافة_الثالثة

للتحميل اضغط هنا

#صلاح_الدين

للتحميل اضغط هنا

#كركوك

للتحميل اضغط هنا

#البصرة

للتحميل اضغط هنا

#القادسية

للتحميل اضغط هنا

#المثنى

للتحميل اضغط هنا

#النجف_الاشرف

للتحميل اضغط هنا

#واسط

للتحميل اضغط هنا

#نينوى

للتحميل اضغط هنا

#ميسان

للتحميل اضغط هنا

#بابل

للتحميل اضغط هنا

#ديالى

للتحميل اضغط هنا

#ذي_قار

للتحميل اضغط هنا

#كربلاء_المقدسة

للتحميل اضغط هنا

#الانبار

للتحميل اضغط هنا

#ممثلية_دهوك

للتحميل اضغط هنا

#ممثلية_اربيل

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#ممثلية_السليمانية

للتحميل اضغط هنا

#خارج_العراق

للتحميل اضغط هنا