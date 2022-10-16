سامسونج تُضحي بهذه الميزة مع هاتف جالكسي A54 القادم!

لقد مضى حوالي ستة أشهر منذ أن أعلن عملاق التكنولوجيا الكوري عن هاتف سامسونج جالكسي A53، وغني عن القول، فلقد تم اعتبار الهاتف على كونه أحد أفضل هواتف الأندرويد لعام 2022.

بالتأكيد تعمل الشركة الآن على تطوير خلفيته، جالكسي A54، ولكن تشير التقارير الأولية أنه من المحتمل أن تقرر سامسونج تقديم بعض التنازلات على الإصدار القادم.

بعض وسائل الإعلام الكورية ذكرت في شهر يوليو الماضي أن هاتف جالكسي A54 قد يأتي بمستشعر كاميرا أساسي بدقة 50 ميجابكسل. وقد تم التأكيد على صحة هذا الخبر مؤخراً بواسطة موقع GalaxyClub الهولندي.

استخدمت سامسونج مستشعر بدقة 64 ميجابكسل على كل من هاتف جالكسي A52 وهاتف جالكسي A53، ولكن مسألة احتواء الهاتف القادم على مستشعر أقل من حيث الدقة لا تعني بالضرورة أن جودة الصورة الإجمالية قد تتأثر بفارق ملحوظ.

لا يزال بإمكان سامسونج العمل على المستشعر لتحسين قدراته، جنباً إلى جنب مع برامج النظام وتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين الجودة النهائية للكاميرا لدرجة قد تجعله حتى أفضل من أسلافه السابقين.

بعد كل شيء، من المعروف أن عدد الميجابكسل لا يلعب دور مؤثر في دقة الكاميرا أو جودة الصورة الإجمالية، ومن المستبعد جداً أن يأتي هاتف جالكسي A54 بكاميرا أقل في الجودة من الهواتف السابقة، حتى وإن كان يحتوي على مستشعر أقل في عدد الميجابكسل.

للأسف لا يوجد لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي عن الكاميرا الخلفية في هاتف جالكسي A54، ولكن فقط للتذكير، فلقد استخدمت شركة سامسونج هذا العام مستشعر بدقة 50 ميجابكسل على كل من جالكسي S22 وجالكسي S22 Plus وكلاهما يقدمان نتائج مبهرة في قدرات التصوير الفوتوغرافي.

وجب التنويه أيضاً على أن سامسونج هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التقنيات البصرية، ولديها مخزون وفير من مستشعرات التصوير، وسنوياً تقوم بتطوير العديد من مستشعرات الكاميرا الجديدة المتطورة.

قد يفتقر هاتف جالكسي A54 لمستشعر العُمق

ولكن الأمر المثير للاهتمام هو أن هناك بعض الشائعات التي تشير إلى احتمالية التضحية بمستشعر العُمق على هاتف جالكسي A54 وقد ذكر المصدر أن الشركة تخطط للتخلص من هذا المستشعر على جميع هواتف جالكسي A اعتبارًا من العام المقبل.

هذا يعني أنه من المحتمل أن نرى هاتف جالكسي A54 في مطلع العام المقبل بثلاث كاميرات فقط بدلاً من أربعة. والدليل على ذلك يظهر بوضوح من خلال تسريبات هاتف جالكسي A14 الذي يظهر من خلال العروض باحتوائه على ثلاث كاميرا خلفية فقط على الرغم من أن خليفته السابق، جالكسي A13، كان يحتوي على أربعة كاميرات.

على كل حال، حتى وإن قررت سامسونج التضحية ببعض الميزات، فمن المؤكد أنها ستحاول تعويض مستخدمي الفئة المتوسطة بميزات أخرى بديلة أكثر أهمية. لا يزال هناك متسع من الوقت قبل أن يتم الإعلان عن هاتف جالكسي A54 ومن الضروري أن تتضح الأمور بشكل أفضل خلال الأشهر القليلة المتبقية.