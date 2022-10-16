تحديثات واتس اب – ميزة الأجهزة المتعددة ستشمل حواسيب الأندرويد اللوحية!

خلال الآونة الماضية بدأ مطورو تطبيق واتس اب في اختبار المزيد من المزايا الجديدة وآخرها كانت ميزة تسهيل عملية دعوة المستخدمين الآخرين للمكالمات الجماعية.

وبناءً على آخر التسريبات، يقال أن التطبيق بدأ في اختبار خاصية ربط أجهزة الأندرويد اللوحية بحساب واتس اب الحالي للمستخدمين. حيث تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي من التطبيق برقم 2.22.21.6 على جوجل بلاي.

وفقاً لما تم نشره على منتدى WABetaInfo فإن هذه الميزة ما هي إلا مجرد امتداد أو إصدار آخر من ميزة “Companion Mode” والمعروفة باسم “وضع الأجهزة المتعددة”.

من المتوقع أن تعمل الميزة بنفس طريقة ربط حساب واتس اب على أجهزة الكمبيوتر. ومن خلال التحديث القادم للتطبيق، سوف يتمكن المستخدمون من ربط حساب واتس اب الخاص بهم على ما يصل إلى أربعة أجهزة مختلفة، بما في ذلك أجهزة الأندرويد اللوحية.

كما هو معتاد، لكي تتمكن من البدء في استخدام هذه الميزة سيتعين عليك الانتقال إلى إعدادات تطبيق واتس اب على الهاتف ثم اختيار “الأجهزة المرتبطة” ثم مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر على الشاشة بواسطة الكاميرا للنجاح في عملية الربط. وعلى الفور سيتم مزامنة جميع محادثات واتساب اب الخاصة بك على الجهاز اللوحي.

في السابق، كان من الضروري توافر اتصال فعلي بالإنترنت من أجل النجاح في عملية الربط بين الهاتف والجهاز اللوحي، ولكن بعد ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل الإنترنت على الهاتف والبدء في استخدام واتس اب على جهازك اللوحي فقط.

الأكثر أهمية هو أنه يمكن ربط حساب واتس اب على الايفون بأجهزة الأندرويد اللوحية بالاعتماد على خاصية “الوضع المصاحب” ولكن هذه الميزة ليست متوفرة في الوقت الحالي إلا لعدد محدود من مستخدمي الإصدار التجريبي.

للأسف سيتعين علينا الانتظار بعض الوقت قبل أن تصل إلينا الميزة الجديدة. على كل حال، إذا سارت الأمور على نحو مثالي، فمن المتوقع أن نبدأ في استقبالها خلال الأسابيع القادمة بعد أن تقرر الشركة إطلاقها على نطاق أوسع.