تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مميزة من التطبيقات الجديدة لاستخداماتك اليومية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Crackle

تطبيق Crackle من شركة Sony يعد أحد أفضل وأشهر تطبيقات الأفلام ال مجانية على نظام أندرويد حيث يضم التطبيق العديد من عناوين الأفلام الناجحة التي حصدت على تقييمات إيجابية ضخمة بالإضافة إلى العروض التليفزيونية المتنوعة.

يتيح لك التطبيق البحث عن أسماء الأفلام والعروض والبرامج التليفزيونية حسب عوامل تصفية مختلفة للعثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع. على الرغم من أنه ليس أفضل تطبيق على الإطلاق من حيث جودة البث ولكنه يعمل بشكل رائع في أغلب الأحوال.

السعر : مجاني

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Google Pixel Watch

أطلقت جوجل تطبيق Google Pixel Watch مؤخراً بالتزامن مع الإعلان عن ساعة جوجل بيكسل وتش ولكن لا يمكننا اختبار هذا التطبيق بعد لأن الساعة لا تزال غير متاحة في الوقت الحالي. هذا التطبيق سيكون بديل لتطبيق سامسونج المخصص للأجهزة القابلة للارتداء من أجل إدارة الساعة.

من خلال هذا التطبيق ستكون قادراً على تغيير وجوه الساعة وإدارة إعدادات الإشعارات وأيقونات التطبيقات والمزيد غير ذلك. على كل حال سيكون التطبيق مماثل لتطبيق Galaxy Wearable من شركة سامسونج.

السعر : مجاني

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AppQuery

تطبيق AppQuery بمثابة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من مليون و 500 ألف تطبيق أندرويد من التطبيقات الشهيرة والشائعة الموثوقة من متجر جوجل بلاي مما يعني أنه تطبيق آمن تماماً للعثور على التطبيقات المفيدة واستكشافها بطريقة احترافية. يعمل التطبيق بطريقة بديهية للغاية حيث يسمح لك بالبحث عن التطبيقات باستخدام الكلمات المفتاحية ومحركات البحث الشهيرة لمساعدتك في العثور على التطبيقات الأكثر أهمية التي تلاقي اهتمامك.

التطبيق آمن ومجاني وخالي من الإعلانات ويحتوي على عوامل تصفية ومرشحات كثيرة للتسهيل عليك من أجل التوصل إلى التطبيقات التي تبحث عنها بسهولة سواء كانت تطبيقات مجانية أو مدفوعة أو من خلال معدل تقييمها أو عدد مرات تحميلها أو السعر وغير ذلك بكثير.

السعر : مجاني

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Spark Mail

تطبيق Spark Mail هو عميل بريد إلكتروني شهير وليس جديد تماماً ولكن التحديث الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً يجلب العديد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى تغيير واجهة المستخدم الرئيسية للتطبيق. إحدى أهم الميزات الرئيسية هي ميزة الدعم لأنظمة التشغيل المختلفة مثل iOS والويندوز و macOS وبالطبع لنظام أندرويد.

وبهذا الشكل ستحصل على دعم متكامل عبر أنظمة التشغيل المختلفة. يحتوي التطبيق على ميزة الحارس الأمني التي تسمح للمستخدم بقبول الرسائل أو رفضها في حالة كان متشكك منها مع وظيفة كتم صوت الإشعارات وبعض الميزات الإضافية الأخرى.

السعر : مجاني

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AI Background Remover

تطبيق AI Background Remover هو تطبيق تحرير مميز يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل التخلص من الخلفية أو استبدالها في جميع صورك الشخصية. التطبيق ذكي لأبعد الحدود حيث يمكنه التعرف على الكائنات والأشياء والعناصر داخل الصور وفصلها عن الخلفية المستخدمة في الصورة.

باستخدام هذا التطبيق ستتمكن من تحرير صورك والتخلص من الأجزاء الغير مرغوب فيها واقتصاص الأشياء والعناصر التي تعطي انطباع سيء عن الصورة لمساعدتك في الحصول على صورة جمالية واحترافية وفي النهاية يمكنك إضافة المزيد من التأثيرات الجمالية لإظهار صورتك بأفضل شكل ممكن وكل هذا يتوفر في حزمة مجانية تماماً.

السعر : مجاني

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HedgeCam 2

هذا التطبيق هو تطبيق كاميرا مفتوح المصدر يتسم بالبساطة والميزات الاحترافية ويحتوي على مجموعة كبيرة من أدوات التحكم اليدوية التي تتيح لك ضبط عناصر التصوير بالشكل الذي ترغب به بالضبط. يتضمن التطبيق أوضاع تصوير مختلفة مثل وضع HDR أو DRO والعديد من عناصر التخصيص المختلفة مثل إيقاف تشغيل صوت الغالق واكتشاف ملامح الوجه والعديد من الميزات الأخرى التي يتيحها بشكل مجاني.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Kuroga

تطبيق Kuroga هو تطبيق مخصص لصناعة صور ورسوم GIF متحركة من خلال الرسم على الشاشة ويحتوي التطبيق على وضعين رسم منفصلين: الوضع الأول هو الرسم الفني والوضع الثاني هو وضع الرسم المبكسل على هيئة مربعات.

طريقة استخدام التطبيق سهلة للغاية حيث يتيح لك ملء المربعات لتكوين الرسوم ويحتوي على قاعدة مستخدمين ضخمة تسمح لهم بمشاركة أعمالهم الفنية مع بعضهم البعض ويمكنك اختيار حجم الصورة وأبعادها وغير ذلك بكثير وفي النهاية ستحصل على ردود وآراء الأعضاء المشتركين في تطبيق Kuroga للحصول على انطباعات مختلفة تجاه رسوماتك الفنية.

السعر : مجاني

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ONE WA

تخيل أنك تحتاج لإرسال رسالة واتس اب إلى عامل البريد الذي يحمل لك طرد وقادم إليك في الطريق، فهل من الضروري أن تقوم بتسجيل رقمه على الهاتف ضمن جهات الاتصال؟ في الواقع، لا، أنت لست مُضطر على تسجيله إذا كنت ستستخدم تطبيق ONE WA الذي يسمح لك بإرسال رسائل واتساب إلى أي رقم دون أن تكون مُضطر على تسجيل الرقم بجهات الاتصال على هاتفك الأندرويد.

طريقة سهلة وبسيطة للغاية ستوفر عليك الكثير من الوقت وبهذا الشكل جهات اتصالك ستظل نظيفة وخالية من أي جهات اتصال غير مرغوب فيها. طريقة استخدام التطبيق بديهية جداً فكل ما عليك فعله هو كتابة رقم الهاتف والبدء في كتابة الرسالة ثم النقر على إرسال وعلى الفور سيتم إرسال الرسالة إلى الطرف الآخر وسيكون قادراً على قراءتها والدخول عليها من خلال تطبيق الواتس اب بشكل طبيعي.

السعر : مجاني

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Re:Work

تطبيق Re:Work هو عبارة عن عميل بريد إلكتروني يعتمد على تقنية ActiveSync ومتكامل مع أغلب تطبيقات البُرد الإلكترونية الشائعة لكي يسمح لك بإدارة الرسائل والتقاويم بسهولة شديدة. ستجد التطبيق يحتوي على العديد من الميزات التي تعزز من طاقتك الإنتاجية من خلال صندوق الوارد المشترك والتقويمات التي تسمح لك بالتواصل مع زملائك في فريق العمل بكل سهولة.

يدعم التطبيق العديد من الخدمات الشائعة مثل مايكروسوفت 365 وخدمات جوجل المختلفة بما في ذلك تطبيقات البُرد الإلكترونية والتقويم وجهات الاتصال وغير ذلك بكثير. التطبيق مجاني ولكنه يحتوي على بعض الميزات الاحترافية التي تتطلب الاشتراك.

السعر : مجاني

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Spiritfarer Netflix Edition

هذه اللعبة مجانية ولكن بشرط أن يكون لديك اشتراك في خدمة بث نيتفليكس. أنت تلعب في اللعبة دور Spiritfarer و Stella المكلفين برؤية الأرواح من الجانب الآخر. ستلتقي بهذه الأرواح خلال رحلتك وستهتم بها لحين أن يحين موعد تحريرها ونقلها إلى عالم الآخرة.

تتيح لك اللعبة العديد من عناصر اللعب المختلفة مثل البناء وإدارة الحرف وصيد الأسماك والاهتمام بالمزرعة وزرع الألغام والطهي وترقية المركب بمرور الوقت.

السعر : مجاني