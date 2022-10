منظمة الصحة العالمية: تسجيل ما يقارب 73 ألف إصابة بجدري القردة في العالم

جنيف – أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها قامت بتسجيل ما يقارب 73 ألف حالة إصابة بجدري القردة في العالم معظمها في الولايات المتحدة والبرازيل وإسبانيا وفرنسا.

ويلاحظ أنه تم تسجيل معظم المرضى في الولايات المتحدة “26834” والبرازيل “8.521” وإسبانيا “7239” وفرنسا “4064”.

وقد تم التأكد أن 28 شخصا ماتوا بعد إصابتهم بجدري القردة.

وقالت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، في وقت سابق، إن المتخصصين قد ابتكروا لقاحا ضد جدري القردة، والتطور في مرحلة الدراسات ما قبل السريرية.

المصدر: RT

