مصر – أعاد فريق طبي مصري بجراحة ميكروسكوبية ذراعا مبتورة لمصاب تعرض لحادث قطار أدى إلى بترها، حسب وسائل إعلام مصرية.

والعملية التي أجريت في مستشفيات قنا الجامعية استغرقت 8 ساعات متواصلة، ونقل الموقع عن رئيس الفريق الطبي المعالج حسام أحمد عطية أنه “فور استقبال المريض الذي يبلغ من العمر 50 عاما، تم العمل على تحضير الطرف المبتور للزراعة، ومن ثم المباشرة في توصيله بدءا بتثبيت العظام ثم الإصلاح الكامل للأوتار والأوعية الدموية والأعصاب بواسطة الجراحة الميكروسكوبية”.

وأشار إلى أن المريض بحالة جيدة تحت المتابعة الطبية المستمرة بقسم جراحة العظام.

المصدر: “القاهرة 24”

Shares

The post إعادة ذراع مبتورة لخمسيني تعرض لحادث قطار بعمل جراحي ميكروسكوبي في مصر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا