تطبيقات الايفون والايباد الأسبوعية – تطبيقات مهمة لا غنى عنها يومياً

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق معين – مصحف المراجعة

هو تطبيق مميز يتيح للمستخدم حفظ وتثبيت القرآن الكريم. يهدف إلى المساعدة في تقوية الحفظ وتثبيت المراجعة عن طريق معرفة نقاط الضعف من خلال التحديد على التنبيهات والأخطاء

السعر : مجّاني

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تطبيق Up Ahead عداد الأحداث المهمة

هو تطبيق يساعدك على تذكر الأحداث المهمة من خلال توقيت تنازلي وترتيبها وتنظيمها بسهولة، الأفضل من ذلك وجود ويدجت يمكن وضعه على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق PDF Expert – قراءة وتعديل ملفات PDF

هو تطبيق مخصص لملفات PDF يتيح للمستخدم قراءتها والتظليل وتدوين الملاحظات بالإضافة إلى مزايا أخرى متعلقة بالتحويل من وإلى صيغة PDF وكذلك التعديل على الملفات الموجودة بالفعل.

السعر : مجّاني

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تطبيق ضغط الصور على الايفون والايباد

تطبيق Image Size هو تطبيق يساعدك على ضغط حجم الصور المخزنة والملتقطة على الايفون والايباد. فقط اختر الصور التي تريد ضغطها واختر الابعاد والجودة وسوف يتولى التطبيق ضغطها في ثوانٍ.

السعر : مجّاني

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تطبيق Productive لبناء عادات جيدة

هو تطبيق مخصص لزيادة الإنتاجية وبناء روتين يومي مميز من خلال إتباع عادات جيدة على مدار اليوم وتتبع مدى التزامك بها وتذكيرك بها. التطبيق يتمتع بواجهة استخدام سهلة ويساعدك على الوصول لأهدافك.

السعر : مجّاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

السعر : مجاني

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تطبيق Busuu لتعلم اللغات

هو تطبيق مهم يساعدم على تعلم اللغات المختلفة (نحو 12 لغة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية ولغات أخرى) بطريقة سهلة وممتعة ومن خلال دورات مصممة خصيصاً للانتقال بك من المستويات الابتدائية إلى المتقدمة.

السعر : مجّاني