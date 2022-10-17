بطاقة SIM غير مدعومة – مشكلة جديدة في ايفون 14

من حديد يتم رصد مشكلة أخرى على هواتف ايفون 14، هذه المرة المشكلة متعلقة ببيانات الهاتف وتفعيل شريحة الاتصال SIM.

لا يكاد يمر أسبوع دون رصد مشكلة جديدة في نظام تشغيل iOS 16 على هواتف ايفون 14، هذا الأمر دفع ابل إلى إطلاق عدة تحديثات فرعية للنظام كانت ترتكز بالأساس على إصلاح مشاكل ايفون 14.

بحسب التقارير الصحفية، فإن ابل حالياً على علم بوجود مشكلة في بيانات الهاتف وشريحة الاتصال SIM في هواتف iPhone 14 بجميع إصداراتها: ايفون 14، ايفون 14 بلس، ايفون 14 برو، وايفون 14 برو ماكس.

“بطاقة SIM غير مدعومة”

المشكلة تتمثل في ظهور رسالة “بطاقة SIM غير مدعومة” بشكل فجائي على هواتف ايفون 14 قبل أن يتجمد الهاتف تماماً ويتوقف عن العمل.

وفقاً للمذكرة الداخلية التي أرسلتها ابل إلى موظفيها بشأن هذه المشكلة، فإن التحقيق يجري حالياً عليها وأن المشكلة سببها بالأساس خطأ في نظام التشغيل وليس خللاً في مكونات هواتف ايفون 14.

أيضاً ضرورة نصح المستخدمين بترك الهاتف عدة دقائق وقت حدوث المشكلة وعدم الإقدام على عمل إعادة ضبط المصنع.

أبلغت ابل أيضاً موظفو خدمة العملاء والدعم الفني ضرورة طمأنة العملاء الذين يشكون من المشكلة، مع وعد بحل المشكلة في تحديث قادم قريباً للنظام.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مشكلات في هواتف ايفون 14 فقد سبق ذلك مشكلات سابقة في تفعيل الهواتف نفسها وفي الكاميرا كذلك وتم حل تلك المشكلات بتحديثات فرعية كان أخرها تحديث iOS 16.0.3.

من التحديثات المنتظرة من ابل خلال الفترة القادمة تحديث iOS 16.1 والذي لا يزال حالياً في المرحلة التجريبية.