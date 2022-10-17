شركة أوبو تبدأ في طرح تحديث أندرويد 13 لهواتف Oppo Find X5

بدأت أوبو مؤخراً في طرح تحديث ColorOS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 من أجل هواتف سلسلة Oppo Find X5 للأسواق العالمية. هذا هو الإصدار العالمي من التحديث ولكن يتم طرحه حالياً في أسواق محددة.

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أوبو تُطلق تحديث أندرويد 13 لسلسلة Oppo Find X5

بالنسبة لهاتف Oppo Find X5 فلقد تلقى مستخدمو كل من فرنسا والإمارات العربية المتحدة التحديث في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يشق التحديث طريقه إلى المزيد من المناطق خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والمزيد من الدول الأخرى.

بدأت الشركة الصينية في اختبار البرنامج التجريبي من تحديث أندرويد 13 ابتداءً من شهر أغسطس الماضي. ولكن الآن هذا هو التحديث النهائي OTA والذي يتم طرحه على مجموعة من المراحل مما يعني أنه ليس من الضروري أن يكون متاحاً لهاتفك بعد. ومع ذلك، يمكنك التحقق من الأمر بنفسك يدوياً من خلال إعدادات الهاتف.

كما هو متوقع، يحتوي التحديث على جميع الميزات التي رأيناها على أندرويد 13 حتى الآن، مع استثناء بعض الميزات الحصرية لهواتف جوجل بيكسل.

أضافت أوبو لمستها الخاصة بتحسين واجهة ColorOS 13 حتى أصبحت الواجهة مختلفة جزءًا وموضوعاً عن نظام أندرويد 13 الافتراضي.

بطبيعة الحال تحاول الشركات الصينية التنافس فيما بينها من أجل تقديم أفضل واجهة مخصصة لهواتفها الذكية من أجل تحسين تجربة المستخدم بأفضل شكل ممكن.

ركزت واجهة ColorOS 13 على تحسين كيفية التعامل مع المجلدات، إذ بات بالإمكان تكبيرها أو تصغيرها، مع إمكانية الوصول إلى التطبيقات الموجودة داخل المجلدات دون فتحها.

بالإضافة إلى ذلك فلقد تم تحسين عملية مشاركة الملفات بين الكمبيوتر الشخصي والهاتف وأجهزة الشركة الأخرى، ذهاباً وإياباً في كلتا الاتجاهين. بالتأكيد هنالك المزيد من المزايا التي يُمكن الوصول إليها.

تحديث ColorOS 13 يأتي بتصميم يُسمى Aquamorphic

اعتمدت الشركة على تصميم أطلقت عليه مُسمى Aquamorphic وهو تصميم مستوحى من طريقة عمل الماء في الطبيعة. يمتاز التصميم بلوحة جديدة من السمات وخطوط مُحسنة للنظام لتعزيز تجربة القراءة، بالإضافة إلى العديد من الرسوم المتحركة في جميع أنحاء النظام.

أيضاً تم تحسين خاصية الشاشة الدائمة AoD، جنباً إلى جنب مع مُحرك الحوسبة الديناميكية المتطور من أجل تسريع الأداء وتحسين تجربة استخدام الهاتف بشكل سلس وسريع.