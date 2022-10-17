تفقد أولى عروض هاتف OnePlus 11 Pro المُسربة!

بدأت عروض هاتف OnePlus 11 Pro المستندة على تصميمات CAD في الظهور ابتداءً من الأسبوع الماضي. على الرغم من إنها كانت النظرة الأولى للهاتف إلا أن العروض السابقة كانت مُظلمة للغاية وغير واضحة.

ولكن مؤخراً قام أحدي المُصممين المشهورين بتصميم عروض جديدة للهاتف وقام بنشر مجموعة من الصور جنباً إلى جنب مع مقطع فيديو يستعرض من خلاله تصميم هاتف OnePlus 11 Pro.

وجب التنويه على أن هذه الصور ما هي إلا مفاهيم تخيلية وليست صور حقيقية للمنتج، ولكن تم تصميم عروض CAD استنادًا على التسريبات التي تعرض لها الهاتف مؤخراً.

تسريب أولى عروض هاتف OnePlus 11 Pro

يُمكنكم رؤية مقطع الفيديو من هنا. من خلال التصميم التخيلي يبدو أن الهاتف سيأتي بتصميم مختلف قليلاً مقارنة بهاتف OnePlus 10 Pro.

ومع ذلك، لا تزال جزيرة الكاميرا الخلفية تبدو وكأنها بارزة من إطار الهاتف على شكل جزيرة دائرية عريضة. الجزيرة تحتوي على أربع كاميرات خلفية ووحدة إضاءة Flash LED بجانب شعار Hasselblad الذي يتوسط جزيرة الكاميرا.

أيضاً ستلاحظ وجود شعار شركة OnePlus متواجد في النصف العلوي من الجانب الخلفي. ويبدو أن كلً من الجانب الأمامي والخلفي متساويين تماماً، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يأتي الهاتف بشاشة منحنية.

كاميرا الصور الشخصية متواجدة في الركن العلوي الأيسر بداخل فتحة مثقبة. يمتاز الهاتف بحواف نحيفة للغاية، وكل من زر الطاقة وشريط التمرير متواجدين على الجانب الأيمن، بينما زري رفع وخفض الصوت متواجدين على الجانب الأيسر.

ابتكر المُصمم مجموعة مختلفة من الألوان التي يظهر بها الهاتف، ولكننا لسنا متأكدين من مدى دقتها لأن تسريبات الهاتف التي حصلنا عليها حتى الآن لم تشتمل الألوان.

قرر المُصمم أن يُظهر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة تشتمل على الأسود والأبيض والأرجواني والأخضر، ومن المحتمل أن تكون هذه الألوان قريبة إلى حد كبير من الألوان الحقيقية، ولكن لا يمكننا الجزم بذلك الآن.

تم تسريب مواصفات الهاتف مؤخراً

لم يحاول المُصمم ذكر مواصفات الهاتف بأي شكل من الأشكال خلال عروض CAD، ولكن من خلال الشائعات السابقة يمكننا توقع بعض مواصفات الهاتف الرئيسية.

أولاً سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن Snapdragon 8 Gen 2 SoC. وسيحتوي على شاشة AMOLED بدقة +QHD بمعدل تحديث 120Hz قياس 6.7 إنش.

سيشتمل الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين حجمها 256 جيجابايت. سيتضمن الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وسيدعم الشحن السلكي بقدرة 100 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

إعداد الكاميرا سيتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة واسعة المجال بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بيرسكوب بدقة 32 ميجابكسل، وفي الأمام كاميرا واحدة بدقة 16 ميجابكسل.

بالتأكيد سيتم شحن OnePlus 11 Pro بواجهة Oxygen OS 13 المستندة على نظام أندرويد 13 ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف مطلع العام القادم وتحديداً خلال شهر يناير.