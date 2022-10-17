هواتف سامسونج التالية تحصل على التحديث الأمني لشهر أكتوبر!

طرحت سامسونج مؤخراً التحديث الأمني لشهر أكتوبر من أجل هواتف جالكسي نوت 20 في الولايات المتحدة. هذا يأتي بعد أيام قليلة من تلقي هواتف السلسلة للتصحيح الأمني في أوروبا.

في الوقت الحالي، يتم طرح التحديث من أجل الهواتف المُقفلة فقط في الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يصل التحديث إلى الهواتف الغير مقفلة خلال الأيام القليلة القادمة.

التصحيح الأمني يحمل رقم إصدار N98 * USQS3FVI7 ويستهدف كل من هاتف جالكسي نوت 20 وجالكسي نوت 20 ألترا في الولايات المتحدة.

بالتأكيد هذا مجرد تصحيح أمني لمعالجة بعض الثغرات الأمنية وأخطاء أمان النظام، مما يعني أن الهواتف لن تحصل على أي ميزات جديدة أو تحسينات في الأداء مع هذا التحديث.

وقد أكدت الشركة الكورية أنها تمكنت من إصلاح أكثر من 50 ثغرة أمنية جديدة من بينها بعض نقاط الضعف والثغرات الحرجة من خلال تحديث SMR الجديد لشهر أكتوبر، وهذا يعني أنه من الضروري الحصول على التحديث في أقرب وقت ممكن.

كل من هواتف سامسونج التالية تحصل هي الأخرى على تحديث أمان شهر أكتوبر

بدأت سامسونج في إرسال تحديث أمان شهر أكتوبر لعدد كبير من هواتفها الذكية في الخارج، وتقول الشركة أن هناك ما يصل إلى 10 أجهزة تلقت التصحيح في الولايات المتحدة.

وبجانب سلسلة جالكسي نوت 20، فلقد تلقى مستخدمو كل من جالكسي A13 وجالكسي A23 تصحيح الأمان لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة.

في الواقع، هاتف جالكسي A13 يتلقى تحديث أمان شهر أكتوبر على مستوى العالم. أما في الولايات المتحدة، فيحصل نموذج 5G فقط من الهاتف على التحديث برقم إصدار A136USQS3BVI1، بينما حصل نموذج 4G على التحديث مؤخراً في بقية المناطق الأخرى، بما في ذلك آسيا وأوروبا.

من المتوقع أن تحصل جميع نماذج جالكسي نوت 20 وجالكسي نوت 20 ألترا وجالكسي A13 وجالكسي A23 على التحديث الأمني على مستوى العالم خلال الأيام القليلة القادمة.

إذا كنت تمتلك أي من هذه الهواتف ولم تتلقى تحديث الأمان لشهر أكتوبر حتى الآن، فمن الأفضل أن تبحث عن أي إشعار بشأن التحديث يدوياً، أو الانتظار لأيام قليلة.

بمجرد وصول التحديث إلى هاتفك سيتعين عليك النقر فوق الإشعار لتنزيل التحديث وتثبيته على الهاتف. في نفس الوقت، يمكنك التأكد بنفسك يدوياً من إعدادات الهاتف وتحديثات النظام مما إذا كان هناك أي تحديثات قيد الانتظار.