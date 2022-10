«موديرنا» تُوقع صفقة لتوفير لقاحات معدلة ضد كورونا

وافقت شركة “موديرنا” الأمريكية، على توفير لقاح كوفيد-19 الجديد المعدل لمبادرة كوفاكس، وهي برنامج عالمي يهدف إلى توفير اللقاحات إلى الأشد فقرا في العالم.

وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، ستلغي شركة التكنولوجيا الحيوية وتحالف جافي صفقة التوريد الحالية للقاحات المعدة أساسا لمكافحة الفيروس الأصلي.

وبدلا من ذلك، ستوفر “موديرنا” ما يصل إلى 100 مليون جرعة من لقاحاتها الجديدة المعدلة بأقل سعر متاح لها اعتبارا من عام 2023.

ويقود تحالف جافي مبادرة كوفاكس جنبا إلى جنب مع منظمة الصحة العالمية وهيئات عالمية أخرى، وقدم البرنامج 1.79 مليار جرعة من لقاح كوفيد إلى 146 دولة، بما في ذلك ما يقرب من 186 مليون جرعة من اللقاح الأصلي لشركة موديرنا.

وبينما كانت المبادرة تعاني في البداية للحصول على فرص جيدة مع اقتناص الدول الغنية للإمدادات المحدودة، كان لديها هذا العام وفرة في اللقاحات الأصلية، مما دفع المفاوضات صوب محاولة مواءمة العرض مع الطلب بشكل أفضل.

وحصل اللقاح الثنائي التكافؤ من شركة “موديرنا”، والذي يحتوي على سلالة الفيروس الأصلية والمتغير أوميكرون بي.أيه.1 على موافقة الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

