هاتف iQOO Neo7 – شركة فيفو تعد مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الفئة المتوسطة!

أكدت شركة فيفو بشكل رسمي أنها تتجهز من أجل الإعلان عن هاتف iQOO Neo7 متوسط المدى يوم 20 أكتوبر القادم لكي يحل محل خليفته السابق Neo6 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري.

يبدو أن تصميم هاتف iQOO Neo7 لا يختلف كثيراً عن الإصدار السابق حيث لا يزال الهاتف يحتوي على جزيرة كاميرا خليفة كبيرة بارزة من الغطاء الخلفي تضم بداخلها ثلاث مستشعرات ووحدة إضاءة Flash LED.

مواصفات هاتف iQOO Neo7

بناءً على ما ذكرته العلامة التجارية التابعة لشركة فيفو فإن هاتف iQOO Neo7 سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

لسنا متأكدين مما إذا كان الهاتف يدعم الذاكرة العشوائية الافتراضية أو سيأتي بفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD أم لا، ولكن دعونا نأمل أن يتم توفيرهما في الهاتف.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث معالج من شركة ميديا تيك +Dimensity 9000. بالمقارنة، هاتف iQOO Neo6 كان يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC ولكن تم إطلاق الهاتف في بعض الأسواق بما في ذلك الهند بمعالج Snapdragon 870 SoC وبسعر أرخص من السعر العالمي.

في الواقع هذا هو كل ما حصلنا عليه بشكل رسمي من شركة فيفو، ولكن بناءً على التسريبات والشائعات التي تداولتها بعض الصحف التقنية حول الهاتف يمكننا توقع بعض المواصفات الفنية الأخرى.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على شاشة عملاقة قياس 6.78 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وستكون الشاشة عبارة عن لوحة عرض E5 AMOLED من شركة سامسونج. وسيحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

أما من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي، فمن المحتمل أن يتم استخدام مستشعر IMX766V من شركة Sony بدقة 50 ميجابكسل من أجل الكاميرا الرئيسية في الهاتف.

هذا هو نفس مستشعر التصوير الرئيسي المستخدم في كل من iQOO 8 Pro و Vivo X70 Pro مما يعني أن الهاتف الجديد سيقدم تجربة تصوير احترافية لا تشوبها شائبة.

على الأرجح سوف تستخدم الشركة عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل. سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات.