خبير: الناس أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من “كوفيد-19” حاليا.. وهكذا نعرف الفرق

إنجلترا – مع استمرار “كوفيد-19” في الانتشار والتحور، قد تبدو أعراض العدوى مختلفة كثيرا الآن عما كانت عليه في بداية الوباء.

ويرى أحد الخبراء أن البيانات الجديدة كشفت أن عددا كبيرا من الحالات يبدأ بالتهاب في الحلق. وأشار البروفيسور تيم سبيكتور، المؤسس المشارك لتطبيق ZOE المخصص لتتبع أعراض “كوفيد-19” من كينغز كوليدج لندن، إلى أن الناس، وفقا للبيانات المتاحة، هم الآن أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد من “كوفيد-19”.

ووفقا لأحدث بيانات دراسة ZOE، يقول سبيكتور: “كوفيد يبدأ في ثلثي المصابين بالتهاب في الحلق”.

وتابع: “يعاني الكثير من الناس من نزلات البرد. إنها زيادة هائلة. نحن نشهد مستويات لم نشهدها منذ أكتوبر من العام الماضي. إنها (نزلات البرد) أكثر بثلاث أو أربع مرات من حالات كوفيد، لذلك، من المرجح أن تصاب بنزلة برد أكثر من أن تصاب كوفيد”.

ومن الصعب التمييز بين “كوفيد-19″ ونزلات البرد إذا كان كل ما تعاني منه هو التهاب الحلق، ولكن، لحسن الحظ، يمتلك البروفيسور سبيكتور طريقة يمكن بها للأشخاص تحديد ما إذا كانوا مصابين بـ”كوفيد-19” أو بنزلة برد.

ويقول: “في نزلات البرد تكون أكثر عرضة للإصابة بسيلان الأنف، وفي كوفيد يكون سيلان الأنف غير متكرر. والعطاس يكون أقل تواترا مع كوفيد. لذا، إذا كنت تعاني من التهاب حلق سيئ حقا ولم تكن تعاني من العطاس أو أي علامات أخرى، فأنت أقل عرضة للتشخيص بنزلة برد”.

ويشار إلى أن التهاب الحلق الناتج عن “كوفيد-19” يشبه إلى حد ما أي عدوى أخرى في الحلق. ولكن عندما تصاب بـ”كوفيد-19″، ستلاحظ شعورا بالألم والخدش، خاصة أثناء ابتلاع شيء ما. وفي كثير من الحالات، سيشعر المرضى أيضا بالجفاف والتهيج، الذي قد يكون نتيجة التهاب في مؤخرة الحلق.

وعادة ما يظهر التهاب الحلق الناتج عن “كوفيد-19” في الأسبوع الأول من المرض ويمكن أن يتحسن الوضع بسرعة كبيرة. وبالمقارنة مع أنواع التهاب الحلق الأخرى، عندما يكون سببه “كوفيد-19″، سيشعر المريض أن الالتهاب أسوأ في اليوم الأول من الإصابة، لكن الحال يتحسن بعد ذلك يوما بعد يوم.

ولا يستمر التهاب الحلق أكثر من خمسة أيام في “كوفيد-19″، وعادة ما يكون خفيفا. ويجب على أي شخص يعاني من التهاب الحلق لمدة تزيد عن خمسة أيام أن يخضع لفحص مرض آخر.

ويقول الأستاذ كارل فريستون، من جامعة كوليدج لندن، إن الموجة السادسة الحالية لـ”كوفيد-19” قد تبلغ ذروتها في نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر، ولن تصل إلى الذروة مرة أخرى حتى مارس عندما يقترب الربيع.

كيف يمكن للناس الحفاظ على سلامتهم؟

فيما سيكون من الصعب بشكل متزايد تجنب جميع الأمراض الموسمية و”كوفيد-19″ هذا الشتاء ، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن للناس اتخاذها.

ومن أهم الخطوات التي يمكن للناس القيام بها تحديد الأعراض. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، فإن الأعراض الرئيسية لـ”كوفيد-19″ تتضمن:

• درجة حرارة عالية

• سعالا شديدا ومستمرا

• فقدانا أو تغيرا في حاسة الشم أو التذوق

• ضيقا في التنفس

• شعورا بالتعب أو الإرهاق

• ألماً في الجسد

• صداعاً

• التهاباً في الحلق

• انسداداً في الأنف

• فقدان الشهية

• إسهالا

• شعورا بالمرض

وإذا كانت لديك أعراض، فإن إرشادات هيئة الخدمات الصحية توصي بـ”البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين”.

ويقترح البروفيسور سبيكتور ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة للمساعدة في تقليل انتقال العدوى وتناول نظام غذائي عالي الجودة للحفاظ على قوة الجهاز المناعي للفرد.

المصدر: إكسبريس

Shares

The post خبير: الناس أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد من “كوفيد-19” حاليا.. وهكذا نعرف الفرق first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا