ابل Music تبدأ توفير ميزة الصوت المحيطي في السيارات

خدمة ابل للموسيقى Apple Music تتيح ملايين المقاطع الموسيقية للاستماع كما توفر مزايا أخرى مهمة تحسن من تجربة الاستماع على رأسها ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio والتي أعلنت ابل أنها ستكون متوفرة أيضاً في السيارات الحديثة.

من أجل المزيد من الرفاهية داخل السيارات الفارهة، سوف تتوفر ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع خدمة Apple Music ﻷول مرة في عدد من السيارات التي تصنعها شركة ميرسيدس بينز Mercedes-Benz بدءً من اليوم.

وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن شركة ميرسيدس بينز، فإن ميزة الصوت المحيطي في خدمة Apple Music باتت مدمجة الآن بشكل مباشر مع نظام MBUX للمعلومات والترفيه في سيارات مرسيدس مايباخ فئة S بالإضافة إلى سيارات ميرسيدس EQS و EQS SUV وكذلك EQE و EQE SUV ، وفئة S.

هذه الميزة تكون متاحة لهذه السيارات عندما تكون مجهزة بنظام الصوت Burmester 3D أو 4D المكون من 31 مكبر صوت ، وهو ما يضيف تكلفة إضافية وقت الشراء تبلغ 4550 دولارًا أو 6730 دولارًا على التوالي.

تجربة صوت مثل الحفلات الموسيقية

وفقاً لما جاء في البيان الصحفي فإن ميزة الصوت المحيطي في Apple Music مع أنظمة الصوت المتقدمة في السيارات السابق ذكرها سوف تمنح السائق والركاب “صوت بجودة الاستوديو أفضل من أي قاعة حفلات” و “تجربة استماع غامرة تمامًا بصوت ووضوح لا مثيل لهما”.

السيد أوليفر شوسر نائب رئيس ابل لشئون خدمات الموسيقى والصوت صرح بخصوص الشراكة الجديدة مع شركة ميرسيدس قائلاً إن ميزة الصوت المكاني Spatial Audio “سوف تُحدث ثورة في كيفية صناعة الموسيقى والاستماع إليها وهي تجربة يستحيل شرحها بالكلمات ؛ عليك أن تسمعها بنفسك حتى تقدرها” على حد وصفه. من المنتظر توفير نفس الميزة في العديد من السيارات الأخرى الحديثة خلال الآونة القادمة.

ميزة الصوت المحيطي Spatial Audio مع تقنية Dolby Atmos سوف تتيح للمستخدم الاستماع للمقاطع الصوتية والموسيقية من جميع الجهات التي تحيطك ومن أعلى أيضاً لتجعل التجربة الصوتية أكثر غنىً وأكثر واقعية.