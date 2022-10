بشرى سارة.. لقاح السرطان سيكون متاحاً بحلول عام 2030

يتوقع فريق العلماء، الذي طور لقاح فايزر بيوأنتيك ضد كوفيد-19، أن يصبح اللقاح المضاد للسرطان متاحا بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن الطبيبين أوغور شاهين وأوزليم توريتشي قولهما إن تطوير لقاح فيروس كورونا ونجاحه “عزز عملهما على لقاح للسرطان”.

وقالت البروفيسورة الألمانية توريتشي: “لقد تعلمنا كيفية تصنيع اللقاحات بشكل أفضل وأسرع. تعلمنا أيضا كيف يتفاعل جهاز المناعة.. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تسريع لقاحنا ضد السرطان”.

وأضافت: “كعلماء، نتردد دائما في القول إنه سيكون لدينا علاج للسرطان.. لكننا حققنا حتى الآن عددا من الأمور وسنواصل العمل عليها”.

من جهته، أجاب الدكتور شاهين عن سؤال بشأن موعد توفر لقاحات السرطان، بالقول: “قد يحدث ذلك قبل عام 2030”.

يُشار إلى أن العالمين المتزوجين شاهين وتوريتشي شاركا في تأسيس شركة “BioNTech” في ألمانيا عام 2008، وعملا معا على تطوير العلاجات المناعية للسرطان باستخدام تقنية “mRNA”.

وبعد انتشار “كوفيد-19” في مختلف أنحاء العالم قبل عامين، دخلت “بيونتيك” في شراكة مع “فايزر” الأميركية لتطوير لقاح ضد الفيروس بالاعتماد على نفس التقنية.

وتعمل تقنية “mRNA” من خلال إرسال “تعليمات” أو “مخططا” إلى الخلايا لإنتاج ما يعرف علميا بـ”المستضد” أو “مولد الضد”.

