تسريبات – هذه هي ألوان هواتف جالكسي S23!

من المُقرر إطلاق هواتف سلسلة جالكسي S23 خلال الربع الأول من العام القادم. خلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت العديد من التسريبات الخاصة بهواتف السلسلة، ولكنها لم يشتمل أي منها على الألوان.

حسناً، اليوم، لدينا تسريب جديد من أحدي المُسربين المشهورين على موقع تويتر، والذي يدّعي أنه على علم بألوان السلسلة وقد شاركها مع متابعيه على موقع تويتر.

هذه هي ألوان سلسلة جالكسي S23

صاحب التغريدة هو Ross Young وهو مُسرب أخبار شهير غالباً ما يكون دقيق في تسريباته. ويقول أن ألوان هواتف السلسلة الجديدة هي الأسود والبيج والأخضر والوردي الفاتح.

بالتأكيد هذه هي ليست الألوان الوحيدة التي ستأتي عليها هواتف سلسلة جالكسي S23، خاصة وأن سامسونج تتعمد سنوياً إطلاق لون واحد حصري لكل هاتف من هواتفها الرئيسية. على سبيل المثال، هاتف جالكسي S23 ألترا كان متاح بلون حصري وهو العنابي، والذي لم يكن متاحاً على أخوته الأرخص ثمناً.

وبالتالي، من المتوقع ألا تكون هذه هي خيارات الألوان الوحيدة التي ستأتي عليها هواتف السلسلة التالية، ولكن على الأقل هذه هي مجموعة الألوان التي ستكون متاحة في أغلب الأسواق. أيضاً من المتوقع أن تختار سامسونج مسميات مختلفة للألوان.

هذه هي كل المعلومات التي شاركها Ross Young. جميع الهواتف الثلاثة تعرضت لكم هائل من التسريبات خلال الأسابيع الماضية من خلال الصور والعروض المستندة على تصميمات CAD.

اتضح من خلال التسريبات أن كل من جالكسي S23 وجالكسي S23 بلس سوف يحتويان على كاميرا خلفية مختلفة، مماثلة لتلك الكاميرا التي رأيناها على إصدار ألترا.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي S23 ألترا فسيأتي بتصميم شبيه إلى حد كبير بنفس تصميم هاتف جالكسي S22 ألترا، ولكن سيمتاز بحواف أكثر نحافة.

من الواضح أن شركة سامسونج قررت عدم تغيير تصميم هواتفها القادمة. الأمر ليس مفاجئاً بالنسبة لنا، فلقد جاءت سلسلة جالكسي S22 بتصميم مشابه إلى حد كبير بسلسلة جالكسي S21 وهذا التصميم لا يزال يبدو أكثر من رائع. ولكن بالتأكيد سيحدث تغيير كبير من حيث المواصفات الداخلية.

بعض الشائعات أشارت إلى احتمالية إطلاق سلسلة جالكسي S23 مبكراً شهر عن موعدها. كان من المفترض أن يتم الإعلان عن السلسلة في شهر فبراير من العام المقبل، ولكن إذا كانت هذه الشائعات الصحيحة، فمن المحتمل أن تصل السلسلة في شهر يناير.