الإعلان رسمياً عن أجهزة ايباد برو بمعالج M2

كشفت ابل رسمياً عن أجهزة ايباد برو الجديدة لعام 2022 والتي تأتي بمعالج M2 الجديد، ما يجعلها أقوى الأجهزة اللوحية في السوق بلا منازع.

المعالج .. القلم .. الاتصال السريع

هذه أبرز 3 مزايا جديدة في الأجهزة الجديدة. مع معالج M2، سوف تتمتع أجهزة iPad Pro الجديدة بأداء أسرع بنسبة تصل إلى 15٪ وفعالية أكبر في معالجة الرسوميات بنسبة تصل إلى 35٪ مقارنةً بأجهزة ايباد برو السابقة بمعالج M1.

وفقًا لما ذكرته ابل، يحتوي معالج M2 على محرك وسائط ومعالج صور جديد يمكِّن المستخدمين من التقاط فيديو عالية الجودة بتقنية ProRes لأول مرة وتحويلها بسرعة تصل إلى 3 أضعاف.

على أجهزة ايباد برو الجديدة، سوف تُنقل تجربة الكتابة والرسم بالقلم إلى مستوى آخر، إذ ستكتشف الشاشة القلم على بعد 12 مليمتر مع ميزة استعراض الرسم والكتابة قبل الإقدام عليها فعلياً، وتحسين دقة القلم، والكتابة بالقلم في حقول النصوص بمجرد تقريب القلم من الشاشة، وأيضاً تحويل الكتابة باليد إلى نصوص بشكل أسرع. (نقصد هنا الجيل الثاني من قلم ابل Apple Pencil)

الشيء الثالث المميز في أجهزة ايباد برو بمعالج M2 هو دعم أسرع طرق الاتصالات اللاسلكية سواء WiFi 6E أو شبكات الجيل الخامس 5G من نوع mmWave و sub-6GHz.

السعر وسعات التخزين

تتوفر أجهزة ايباد برو الجديدة بمعالج M2 بحجمين مختلفين 11 إنش و 12.9 إنش. يبدأ سعر إصدار 11 إنش من 799 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر إصدار 12.9 إنش من 999 دولار أمريكي.

السعات التخزينية المتوفرة هي 128 و 256 و 512 جيجابايت بالإضافة إلى سعتي 1 و 2 تيرابايت، وسيبدأ توفير الجهاز للحجز المسبق من اليوم، وإطلاق في الأسواق خلال الآونة القادمة.