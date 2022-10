بعد الإساءة له في فيلم «عمر المختار».. القضاء يصنف «الشارف الغرياني»

أعلن المجلس البلدي غريان كسبه للقضية المرفوعة ضد فيلم عمر المختار، والمطالبة برد الاعتبار لشخصية المجاهد “الشارف الغرياني” الذي أسيء له في الفيلم.

وأوضح المجلس البلدي غريان أن حكم المحكمة ألزم الجهات الرسمية في الدولة الليبية بالاعتذار الرسمي لأسرة المجاهد الشارف باشا الغرياني وكل أهالي المدينة غريان.

وأضاف المجلس البلدي غريان أن الحكم أكد على ضرورة اسقاط المقاطع المضللة والمسيئة الواردة في فيلم عمر المختار، وكان المجلس البلدي غريان أعلن في ديسمبر العام الماضي رفعه دعوى قضائية للمطالبة بتصحيح ما ورد في فيلم عمر المختار.

وأرجع المجلس البلدي غريان رفعه القضية لما تضمنه من إساءة إلى مدينة غريان وأهلها بوضع شخصية غريانية موضع الخيانة دون مصدر تاريخي نزيه، في تعمد سياسي واضح للإساءة إلى المدينة.

