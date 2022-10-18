الإعلان رسمياً عن جهاز ايباد الجيل العاشر بسعر أغلى

أعلنت ابل رسمياً عن الجيل العاشر من الايباد iPad 10 وهو الايباد الأرخص ثمناً من بين جميع إصدارات الايباد رغم ارتفاع سعره هذا العام، ويأتي الجهاز بتحديث في المواصفات الداخلية بالإضافة إلى التصميم الخارجي.

جهاز الايباد الجيل العاشر iPad 10 يأتي بشاشة كبيرة بقياس 10.9 إنش، والآن تم إزالة زر Home التقليدي وإضافة مستشعر البصمات Touch ID في زر جانبي مثل أجهزة ايباد اير، وبتوفر الجهاز بعدد من الألوان هي الأزرق والوردي والفضي والأصفر.

الجديد أيضاً في تصميم الايباد العاشر رخيص الثمن هو إزالة منفذ Lightning التقليدي، والاستعاضة عنه بمنفذ USB C الأحدث والأكثر فاعلية في الاستخدام والشحن ونقل البيانات.

بخصوص المواصفات الداخلية، يأتي الايباد العاشر iPad 10 بمعالج A14 Bionic والذي يعطي زيادة في الأداء قدرها 20% مقارنة بالأصدار السابق، وكاميرا أمامية فائقة الاتساع بدرجة 122 درجة بدقة 12 ميجابكسل تقع على الاتجاه العرضي للجهاز لتجربة اتصال فيديو أفضل، وتدعم خاصية Centre Stgae للمحافظة على وجود الاشخاص في منتصف الشاشة، كما تدعم تصدير الفيديو بدقة 4K وتصوير الفيديو البطيء.

الجهاز يتمتع كذلك بكاميرا خلفية محدثة بدقة 12 ميجابكسل، ويدعم اتصال وايفاي سريع WiFi 6 والأجهزة التي تدعم الاتصالات الخلوية سوف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، الجهاز به عدد 2 ميكروفون وسماعات ستريو.

جهاز الايباد الجيل العاشر iPad 10 يبدأ سعره من 449 دولار أمريكي للنسخة الداعمة للوايفاي، و 599 دولار أمريكي للنسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G مع الوايفاي، هذا يعد زيادة في السعر مقارنة بالجيل التاسع المتاح بسعر 329 دولار أمريكي.

ابل كشفت عن لوحة مفاتيح للجهاز Magic Keyboard Folio تباع منفصلة بسعر 229 دولار أمريكي، كما يدعم الجهاز الجيل الأول من ساعة ابل.