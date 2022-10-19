جوجل تروّج من جديد لتابلت بيكسل القادم العام المقبل!

قررت جوجل أن تروّج لتابلت جوجل بيكسل – Google Pixel من جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر. وكانت قد أعلنت الشركة بشكل أولي عن قدوم الحاسوب اللوحي الخاص بها في شهر مايو الماضي أثناء حدث Google I/O 2022.

ولكن مؤخراً فقط، بعد الإعلان عن هواتف جوجل بيكسل 7، قررت الشركة أن تّوج من جديد للتابلت الخاص بها من خلال نشر معلومات جديدة عنه.

جوجل تروّج من جديد لتابلت بيكسل وتؤكد قدومه خلال العام المقبل

أكدت الشركة الأمريكية مرة أخرى أن هذا الحاسوب اللوحي قادم خلال العام المقبل. وقالت أنه سيتم تجهيزه بمعالج Google Tensor G2 الجديد. هذا هو نفس المعالج المتواجد في هواتف جوجل بيكسل 7 التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

بالإضافة إلى مجموعة الصور التي نشرتها جوجل سابقاً لهذا التابلت، فلقد شاركت مع متابعيها مقطع فيديد دعائي قصير الذي يذكرنا بجهاز Pixel 3.

يمتاز التابلت بمستطيل دائري وظهر بلمسة نهائية غير لامعة. في الواقع، لقد استخدمت جوجل نوع من الطلاء الذي يُسمى “طلاء النانو سيراميك” وهو مستوحى من “ملمس البورسلين”.

ولكن من الواضح أن ظهر التابلت لن يمتاز بملمس زلق مثل الخزف أو الجرافيت. والذي يؤكد على صحة هذا أن الشركة نفسها قالت أن الجهاز سوف يمتاز بـــ “إحساس رائع” و “ملمس ناعم بلمسة نهائية غير لامعة”.

قالت جوجل سابقاً أنها لا تريد أن يكون الجهاز زلقاً إلى حد كبير. بالتأكيد سيتم تثبيت أحدث نظام تشغيل من الشركة على التابلت، من المحتمل أن يتم شحنه بنظام أندرويد 13 مع نمط Material You بالتأكيد.

يُقال أيضاً أن الجهاز سيحتوي على قاعدة شحن مُخصصة لمكبر الصوت لكي يُمكن تحويل التابلت إلى شاشة ذكية بشكل أساسي. تم ذكر الميزة على كونها “A dock Photo Display” والتي تعني بالعربية “قاعدة إرساء لعرض الصورة”.

للأسف لم تدخل جوجل في أي تفاصيل إضافية حول الميزة الجديدة أو المواصفات الفنية التي سيأتي عليها تابلت جوجل بيكسل، مما يعني أننا مُضطرين على الانتظار لحين إطلاقه العام المقبل.

في نفس الوقت لسنا متأكدين من موعد إطلاق التابلت، ولكن على الأرجح سيكون خلال مؤتمر Google I/O 2023 في شهر مايو القادم أو ربما قبل ذلك بفترة زمنية قصيرة.