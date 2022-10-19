تسريب مواصفات هاتف OnePlus 11R – هل يقدم أي جديد؟

ظهرت للتو مواصفات هاتف OnePlus 11R من خلال بعض التسريبات والتي أكدت على أن الهاتف سيكون بمثابة استنساخ (صورة طبق الأصل) من هاتف OnePlus 10T.

حسناً، المواصفات ليست متطابقة حرفياً، ولكن هناك العديد من أوجه التشابه بين كلا الهاتفين في نواحِ متعددة. دعونا نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات OnePlus 11R متشابهة إلى حد كبير مع OnePlus 10T

وفقاً لتسريب كل من MyMasterPrice و OnLeaks فإن هاتف OnePlus 11R سيحتوي على شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة عالية الدقة أبعادها 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120Hz. الشاشة ستكون عبارة عن لوحة عرض مُسطحة وستكون متطابقة تماماً مع نفس شاشة هاتف OnePlus 10T.

بالتأكيد سوف تستخدم الشركة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وحتى 16 جيجابايت.

لا نعلم ما هو نوع الذاكرة العشوائية المستخدمة في الهاتف، والأمر ذاته بالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية. بالحديث عن ذاكرة التخزين فهي ستأتي بسعات تتراوح من 128 وحتى 256 جيجابايت.

هذه هي فقط المواصفات التي تطرق إليها المصدر، ولكن إذا كان الهاتف “استنساخ” لهاتف OnePlus 10T كما تدّعي المصادر، فيمكننا التخمين بأن OnePlus 11R سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بكاميرا واسعة المجال بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون (ماكرو) بدقة 2 ميجابكسل. فهذا هو نفس إعداد الكاميرا المتواجد على هاتف OnePlus 10T.

أما بالنسبة لسعة البطارية وسرعة الشحن، فمن المحتمل أن يكون هناك بعض الاختلافات بين كلا الهاتفين. هاتف 10T يحتوي على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات ولكن سرعة الشحن محدودة في الولايات المتحدة على 125 وات فقط. الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

أما بالنسبة لهاتف OnePlus 11R فسوف يستمد طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وستدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 100 وات فقط بدلاً من 150 وات. هذا يعني أن الهاتف سيحتوي على بطارية أكبر من حيث السعة ولكنها أبطأ من حيث سرعة الشحن. ومع ذلك، لا يزال الشحن بقدرة 100 وات سريع للغاية لشحن الهاتف بدورة كاملة خلال دقائق معدودة.