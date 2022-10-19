مواصفات ايباد برو 2022 بمعالج M2 – السعر وكل التفاصيل!

أعلنت ابل رسمياً عن أجهزة ايباد برو الجديدة لعام 2022 بمعالج M2، في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مواصفات الجهاز وأبرز المميزات الجديدة به.

معالج M2 .. الإضافة الأكبر في ايباد برو 2022

بلا منازع ولا منافس سوف يكون أداء أجهزة ايباد برو 2022 استثنائياً مع معالج M2 نفس المعالج المستخدم في بعض حواسيب ماك.

معالج M2 هو معالج ثماني النواة يقدم أداءً أفضل بمقدار 15% مقارنة بالإصدار الأسبق ايباد برو بمعالج M1 ، ومعالج الرسوميات GPU هو معالج ذو عشرة أنوية يقدم أداءً أفضل بنسبة 35%، فضلاً عن قدرات أكبر في الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور وغير ذلك.

السعات التخزينية في أجهزة iPad Pro بمعالج M2 هي 128 و 256 و 512 جيجابايت وسوف تأتي هذه السعات مع ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، أما سعات 1 و 2 تيرابايت فلها ذاكرة عشوائية بحجم 16جيجابايت

الصوت والصورة في ايباد برو 2022

تتوفر أجهزة ايباد برو 2022 بإصدارين الأول بشاشة 11 إنش من نوع OLED والثاني بشاشة 12.9 إنش من نوع Mini LED – كما هو معتاد – بدقة مختلفة لكنها في الأخير تعطي كثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش. الشاشة عالية الجودة وتدعم تقنيات مثل ProMotion من أجل رفع معدل تحديث الشاشة حتى 120 هيرتز.

أجهزة ايباد برو 2022 تأتي بأربعة سماعات ستيريو أعلى الجهاز وأربعة أخرى أسفله بالإضافة إلى 4 مايكروفونات مختلفة موزعة على جوانب الجهاز.

الكاميرا

الكاميرا الأمامية في ايباد برو 2022 بدقة 12 ميجابكسل مع زاوية التقاط تقدر بـ 122 درجة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور سيلفي مميزة وكذلك العمل مع تقنية التعرف على الوجه Face ID. هناك أيضاً خاصة Center Stage التي تبقيك دوماً في منتصف المشهد أثناء مكالمات الفيديو.

بالنسبة للكاميرا الخلفية هناك ثلاث كاميرات كالآتي:

كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8

كاميرا واسعة المجال بدقة 10 ميجابكسل

كاميرا LiDAR تعمل بالليزر لخلق صور ثلاثية الأبعاد ورفع كفاءة تطبيقات الواقع المعزز.

تجربة جديدة مع قلم ابل

على أجهزة ايباد برو الجديدة، سوف تُنقل تجربة الكتابة والرسم بالقلم إلى مستوى آخر، إذ ستكتشف الشاشة القلم على بعد 12 مليمتر عندما تحوم بقلم ابل فوق الشاشة، سوف تكتشف الشاشة الإشارات الكهرومغناطيسية المنبعثة من طرف القلم على بعد يصل إلى 12 مليمتر، ثم يفسر موضع القلم.

هناك ميزة استعراض الرسم والكتابة قبل الإقدام عليها فعلياً، وتحسين دقة القلم، والكتابة بالقلم في حقول النصوص بمجرد تقريب القلم من الشاشة، وأيضاً تحويل الكتابة باليد إلى نصوص بشكل أسرع. (نقصد هنا الجيل الثاني من قلم ابل Apple Pencil، الجيل الأول من القلم لا يدعم هذه المزايا).

مع القلم، هناك أيضاً دعم لإضافة لوحات المفاتيح والتي ترفع من إنتاجية الجهاز للكتابة وتسجيل الملاحظات وإعداد الملفات وإرسال البريد الإلكتروني بشكل أكثر سلاسة. من لوحات المفاتيح المتاحة من ابل Magic Keyboard و Smart Keyboard Folio. القلم ولوحات المفاتيح تُباع بصورة منفصلة عن الجهاز.

اتصالات لاسلكية أسرع

أجهزة ايباد برو 2022 سوف تدعم الاتصالات اللاسلكية السريعة سواء كان ذلك اتصال الوايفاي Wi‑Fi 6E وهو أسرع اتصال وايفاي موجود حالياً ويتيح الاتصال بالإنترنت ونقل الملفات والصور والفيديو بشكل سريع، أو شبكات الجيل الخامس 5G في النسخ التي تدعم إضافة شريحة اتصال.

سعر ايباد برو 2022

سعر ايباد برو 2022 بشاشة 11 إنش:

سعة 128 جيجابايت: 799 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت: 899 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت: 1099 دولار أمريكي.

سعة 1 تيرابايت: 1499 دولار أمريكي.

سعة 2 تيرابايت: 1899 دولار أمريكي.

سعر ايباد برو 2022 بشاشة 12.9 إنش:

سعة 128 جيجابايت: 1099 دولار أمريكي.

سعة 256 جيجابايت: 1199 دولار أمريكي.

سعة 512 جيجابايت: 1399 دولار أمريكي.

سعة 1 تيرابايت: 1799 دولار أمريكي.

سعة 2 تيرابايت: 2199 دولار أمريكي.

** الأسعار السابقة هي أسعار النسخة الداعمة للوايفاي فقط، وعند شراء النسخة الداعمة للوايفاي + شبكات الجيل الخامس يزيد السعر 200 دولار أمريكي.