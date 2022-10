طبيبة روسية تحذر من خطورة زيادة جرعة فيتامين D

روسيا – أعلنت الدكتورة أناستاسيا جدانوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن زيادة جرعة فيتامين D تؤدي إلى مشكلات في الكلى.

وتشير الطبيبة إلى أن فيتامين D يجمع بين مجموعة فيتامينات D1 و D2 و D3 و D4 و D5 ، وأن لاثنين منها دورا مهما. فمثلا 80 بالمئة من فيتامين D3 تتكون تحت الجلد بتأثير الأشعة فوق البنفسجية b، و20 بالمئة فقط يحصل عليها الجسم من أطعمة ذات مصدر حيواني. أما فيتامين D2 فيحصل عليه الجسم من المنتجات النباتية مثل الخبز.

وتضيف: يحسن فيتامين D حساسية الجسم للأنسولين، ويقوي العظام ويساعد على تركيب الهرمونات الجنسية ويحسن وظيفة الإنجاب ويؤثر إيجابيا في منظومة المناعة، ويخفض خطر نشوء الأورام والإصابة بالاكتئاب ومرض باركنسون.

وتحذر الطبيبة من الافراط في تناول أدوية ومكملات غذائية محتوية على فيتامين D، لأن ذلك يؤدي حتى إلى التسمم. كما ان هذا يسبب ارتفاعا في تركيز الكالسيوم في البول والدم، ما يؤدي إلى تراكمه في عضلة القلب وجدران الأمعاء والمعدة. ويمكن أن يستمر هذا التأثير عدة أشهر، لأن الفيتامين يتراكم في الأنسجة الدهنية ولا يتم التخلص منه إلا ببطء.

وتضيف إن تناول جرعات كبيرة من فيتامين D يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي ودوخة وضعف شديد وارتباك في الوعي. كما أنه يعطل نشاط فيتامين К2 ما يؤدي إلى فقدان في الكتلة العظمية، ويلحق الضرر بالكلى.

